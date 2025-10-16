Καιρός: Σταδιακή κορύφωση στις βροχές από σήμερα - Προειδοποίηση Μαρουσάκη για βαρομετρικό χαμηλό

Με αδύναμες βροχές που θα δείξουν τάση επιδείνωσης θα κυλήσει ο καιρός των επόμενων ημερών από σήμερα, με επίκεντρο τη δυτική Ελλάδα, όπως προειδοποίησε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ο μετεωρολόγος του Open εξήγησε ότι ο καιρός θα επιβαρυνθεί από το βαρομετρικό χαμηλό που έρχεται από την Ιταλία, η οποία βιώνει ένα αρκετά προβληματικό κύμα κακοκαιρίας.

Αυτό το κύμα βροχών και καταιγίδων θα μείνει για αρκετές ημέρες και θα χτυπήσει πιο σκληρά συγκεκριμένες περιοχές.

Καιρός: Οι περιοχές που χτυπά το βαρομετρικό χαμηλό

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα επικρατήσει σήμερα Πέμπτη (16/10) συννεφιά που σταδιακά θα κορυφωθεί με βροχοπτώσεις, οι οποίες όμως δεν θα προβληματίσουν.

Τη νύχτα αναμένεται ένταση των φαινομένων προς το κεντρικό και βόρειο Ιόνιο, ενώ αύριο, Παρασκευή (17/10), θα σημειωθούν ακόμα περισσότερες βροχοπτώσεις κυρίως στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Οι θερμοκρασίες επιδεικνύουν επίσης πτωτική τάση. Στη βόρεια Ελλάδα σήμερα σημειώνονται 7 με 13 βαθμοί Κελσίου και στα νότια, φτάνει τους 16 με 20 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένεται εναλλαγή νέφωσης με ηλιοφάνεια με μια μικρή πιθανότητα βροχών κυρίως στα βορειοδυτικά. Η εκτίμηση είναι ότι στον νομό Αττικής θα βρέξει αρκετά το βράδυ της Κυριακής και το πρωί της Δευτέρας, σε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς.

Καιρός: Η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνότερες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και βελτίωση από το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3, στα ανατολικά και βαθμιαία και στα κεντρικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και από αργά το απόγευμα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του Ιονίου και την Ήπειρο και στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες όπου τις βραδινές ώρες θα ενταθούν. Βελτίωση από το απόγευμα στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4, βαθμιαία στο Ιόνιο 5 με 6 και αργά το βράδυ 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά και νότια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία και στα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 με 23 και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.