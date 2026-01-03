Άστατος καιρός, λασποβροχές και έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης θα κυριαρχήσουν τα φετινά Θεοφάνια, καθώς οι βροχές αναμένεται να ενταθούν από τη Δευτέρα και να συνεχιστούν την Τρίτη και την Τετάρτη, σύμφωνα με όσα επισημαίνει ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Τα πιο ισχυρά φαινόμενα θα εντοπιστούν κυρίως στη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο, με τους μετεωρολόγους να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για κατά τόπους έντονες βροχοπτώσεις.

Όπως ο ίδιος σχολιάζει, το Σαββατοκύριακο οι βροχές θα είναι πιο περιορισμένες στις ίδιες περιοχές, ωστόσο ανήμερα των Θεοφανείων ο καιρός θα επιδεινωθεί αισθητά. Την Τρίτη και την Τετάρτη οι συνθήκες θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, προκαλώντας λασποβροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Παράλληλα, οι νοτιάδες θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τα 7 με 8 μποφόρ στα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Σε κεντρική και νότια Ελλάδα ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει ακόμη και τους 20 βαθμούς Κελσίου, χωρίς να διαφαίνεται ψυχρή εισβολή τις επόμενες ημέρες.

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια για τον καιρό τα Θεοφάνια