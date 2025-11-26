Κακοκαιρία Adel: Έρχονται μπόρες και στην Αττική - Η πρόγνωση Αρναούτογλου για τα έντονα φαινόμενα

Βροχές αναμένονται σήμερα (26/11) στη βορειοδυτική Ελλάδα, με την κακοκαιρία να αρχίζει να κάνει την εμφάνισή της.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, βροχές θα σημειωθούν στη βορειοδυτική Ελλάδα, ενώ στη χώρα θα σχηματιστούν δύο ζώνες κακοκαιρίας. Τόνισε πως τοπικά οι βροχές θα είναι έντονες, ενώ μέχρι το βράδυ της Τετάρτης και η Αττική θα παρουσιάσει αστάθεια με μπόρες.

Παράλληλα, έκανε λόγο για επίμονες βροχοπτώσεις, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση θα αρχίσει να βελτιώνεται από το Σάββατο.

Μέχρι τότε, θα επικρατούν ισχυροί νοτιάδες στο Αιγαίο και την Αττική, ενώ την Πέμπτη και την Παρασκευή η κακοκαιρία θα συνεχιστεί. Από το Σάββατο, οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, αρχικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται από την αρχή της ημέρας στην Κέρκυρα, στους Παξούς και σε περιοχές της Ηπείρου. Προοδευτικά τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο σύνολο της δυτικής χώρας και σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι καταιγίδες θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα δυτικά. Τοπικές βροχές ή καταιγίδες μικρότερης έντασης αναμένονται επίσης σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς, των Κυκλάδων και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 έως 17-19, στη Θεσσαλία από 6 έως 20-22 βαθμούς, στην Ήπειρο από 10 έως 17-19, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 20-23 βαθμούς, στα Επτάνησα από 14 έως 17-19 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 12 έως 20-22 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων με εντάσεις 5-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι, επίσης με εντάσεις 5-6 μποφόρ, αλλά το βράδυ θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περιμένουμε νεφώσεις, με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών κυρίως κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19-20 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις με βροχές από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς.