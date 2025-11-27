Κακοκαιρία Adel: Κορυφώνεται το επόμενο 48ωρο - Εικόνες καταστροφής σε όλη την Ελλάδα

Προ των πυλών βρίσκεται η κακοκαιρία «Adel», η οποία αναμένεται να «χτυπήσει» την χώρα για το επόμενο 48ωρο. Ήδη, σαρώνει Ιόνιο, Ήπειρο και γενικότερα τη Δυτική Ελλάδα, και τα πλημμυρικά φαινόμενα έχουν φέρει αρκετές καταστροφές. Από τον κανόνα δεν ξέφυγε ούτε η Αττική.

Οι κάτοικοι αντιμετώπισαν πολλές βροχές και καταιγίδες και οι πρώτες εικόνες δείχνουν μια «πλημμυρισμένη Αθήνα».

Κακοκαιρία στην Αττική | EUROKINISSI

Σύμφωνα με το δελτίο καιρού της ΕΜΥ, βροχές αναμένεται να πέσουν στις εξής περιοχές:

στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες

στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι

στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.

Καταστροφές από την κακοκαιρία στσ Τζουμέρκα

Στα Τζουμέρκα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι πρώτες εικόνες δείχνουν κατεστραμμένα σπίτια. Ειδικότερα, τα Τζουμέρκα μετρούν πάνω από έξι μεγάλες κατολισθήσεις και διαρκώς κάτοικοι και αρχές βλέπουν να υποχωρούν τα εδάφη, ενώ έσπασε το φράγμα ποταμού Αγναντίδη από τα ορμητικά νερά και την μεγάλη πίεση των φερτών υλικών.

Στα Βόρεια Τζουμέρκα, η πρόσβαση σε όλα τα χωριά και τις σταβλικές εγκαταστάσεις έχει αποκατασταθεί, ενώ η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση έχουν επανέλθει πλήρως. Στα χωρία Πράμαντα, Μιχαλίτσι, Κηπίνα και Χριστούς έχουν υποχωρήσει πρανή κοντά σε κατοικίες, ενώ τρεις γέφυρες—στο ρέμα Ραφτανίτικου στην Πλάκα, στους Χριστούς και η γέφυρα Γκόγκου στο Μιχαλίτσι—παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα και χρειάζονται άμεση τεχνική θωράκιση.

Κακοκαιρία Adel: Προβλήματα και στο Ιόνιο

Δρόμοι έγιναν «ποτάμια», στην Κέρκυρα. Από χθες το απόγευμα η σφοδρότητα της κακοκαιρίας ήταν τέτοια που πτήση της Aegean από Αθήνα προς Κέρκυρα παρά τις προσπάθειες του πιλότου δεν κατάφερε να προσγειωθεί και στις 20:30 επέστρεψε προς Αθήνα.

Γίνεται μια προσπάθεια για να αποκατασταθούν οι ζημιές, οι οποίες έχουν προκληθεί τόσο από τις κατολισθήσεις όσο κι από τα φερτά υλικά μετά και τη χθεσινή θεομηνία, ενώ σήμερα τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα σε σχέση με την χθεσινή ημέρα.

Σήμερα τα σχολεία, στο δήμου κεντρικής και νότιας Κέρκυρας είναι κλειστά, ενώ και στις δύο αυτές περιοχές υπάρχουν αρκετά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Και στα Ιωάννινα οι ζημιές είναι τεράστιες. γεία δίνουν αγώνα δρόμου για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Ο δρόμος που συνδέει τον Βουτσαρά με το Εκκλησοχώρι παραμένει κλειστός.

Ο ποταμός Καλαμάς, που διασχίζει την περιοχή, έχει υπερχειλίσει επικίνδυνα, καθώς η κοίτη του δέχεται μεγάλες ποσότητες νερού, με τη ροή να συμπαρασύρει φερτά υλικά, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο πλημμυρών.

Tρομακτικές εικόνες από ρέμα που φούσκωσε στην Αμφιλοχία

Η κακοκαιρία Adel έδειξε τα δόντια της και στην Αμφιλοχία. Από την έντονη βροχή, σημαντικές ποσότητες νερού κατέβασε το ρέμα Αγγέλω, ενώ μεγάλοι όγκοι νερού κινήθηκαν με ταχύτητα προς τον Αμβρακικό κόλπο.

Η τοπική ιστοσελίδα Agriniopress, μεταδίδει συγκλονιστικές εικόνες. Σε αυτές αποτυπώνονται τα ορμητικά λασπόνερα να κατεβαίνουν από το ρέμα.



