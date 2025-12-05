Η κακοκαιρία Byron συνεχίζει και σήμερα (5/12) να προκαλεί σοβαρές ζημιές σε πολλές περιοχές, με έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες να κατεδαφίζουν σπίτια, να κόβουν δρόμους στα δύο και να θάβουν περιουσίες.

Οι τοπικές αρχές και τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης βρίσκονται σε συνεχή κινητοποίηση, καταγράφοντας τις καταστροφές και προσπαθώντας να αποκαταστήσουν τα προβλήματα όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται στη Δυτική Αττική και πιο συγκεκριμένα στις περιοχές Νέα Πέραμος, Μέγαρα και Μάνδρα, όπου οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει.

Κακοκαιρία Byron: «Μούλιασε» η δυτική Αττική

Στη Νέα Πέραμο το ύψος του νερού έφτασε το ένα μέτρο, πλημμυρίζοντας μέχρι και το κοιμητήριο της περιοχής. Κάτοικος της περιοχής ανέφερε στο ΕΡΤnews ότι «τα φρεάτια είναι όλα κλειστά», ενώ μεγάλες ζημιές έχουν υποστεί και θερμοκήπια.

Διαβάστε ακόμα: Μάνδρα: «Αν δεν γκρεμιστούν κτίρια θα πλημμυρίζουν συνέχεια», λέει ο Μπελαβίλας

Παρόλο που τα συνεργεία δούλευαν πυρετωδώς όλη την ημέρα για να καθαρίσουν τους δρόμους από φερτά υλικά, πέτρες, και κορμούς δέντρων, οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές.

Στη Μάνδρα η εικόνα είναι καλύτερη με τη βροχή να έχει σταματήσει. Οι δρόμοι στην περιοχή γέμισαν με λάσπη, ενώ οι κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους για να καθαρίσουν τα φερτά υλικά.

Αν και δεν υπήρξαν πολύ σοβαρές ζημιές, το νερό έφτασε κοντά στο ένα μέτρο και το ρέμα άνοιξε και μπήκε όλο μέσα στην πόλη, προκαλώντας προβλήματα στους δρόμους.

Κακοκαιρία Byron: Σαρώνει και την Πελοπόννησο

Απελπιστικές είναι και οι εικόνες από την Πελοπόννησο με τον όγκο της λάσπης να επηρεάζει τη Λακωνία και πιο συγκεκριμένα το χωριό Πλάτανος στο Γύθειο.

Διαβάστε ακόμα: Νίκος Ρωμανός: «Αμφισβητείται το τεκμήριο αθωότητας» - Έξαλλοι οι δικηγόροι του για την παράταση

Από τη λάσπη και τα φερτά υλικά που μπήκαν στις αυλές σπιτιών προκλήθηκαν σοβαρά προβήματα, ενώ ζημιές έχουν σημειωθεί και σε επιχειρήσεις.

Μηχανήματα του Δήμου, της Περιφέρειας αλλά και κάτοικοι με όσα μέσα διαθέτουν προσπαθούν να καθαρίσουν το οδικό δίκτυο και ελπίζουν σε γρήγορη καταγραφή και αποκατάσταση των ζημιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει γίνει αίτημα για να κηρυχθεί ο Δήμος Ανατολικής Μάνης σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ενώ αύριο αναμένονται κλιμάκια για να καταγράφουν τις ζημιές στα σπίτια, που ξεπερνούν τα 17.

Τον τρόμο έζησαν δύο Γερμανοί τουρίστες στη Φοινικούντα, καθώς από τα ορμητικά νερά πλημμύρισε το κατάλυμα που έμεναν και αναγκάστηκαν να κολυμπήσουν για να σωθούν.

Η απότομη άνοδος της στάθμης του νερού λόγω της υπερχείλισης του ποταμού που κατεβαίνει από τον γκριζόκαμπο, προκάλεσε πλημμύρες σε κατοικίες, ενώ η πυροσβεστική προχώρησε σε τρεις απεγκλωβισμούς.

«Υπάρχουν τεράστιες ζημιές τόσο στο επαρχιακό όσο και στο εθνικό, όσο και στο δημοτικό όσο και στο αγροτικό δίκτυο και επίσης υπάρχουν μεγάλες καταστροφές σε πάρα πολλές παραθεριστικές κατοικίες» ανέφερε ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος, Παναγιώτης Καρβέλας.

Η πλαγιά στο δρόμο που συνδέει την Κορώνη με την Φοινικούντα έχει καταρρεύσει και φερτά υλικά έχουν μπει μέσα στο οδόστρωμα, κλείνοντας τον δρόμο. Μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές.