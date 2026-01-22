Ο δήμαρχος της Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, μίλησε για τις εκτεταμένες ζημιές που σημειώθηκαν στην περιοχή από την κακοκαιρία. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για πρωτοφανείς καταστάσεις στα χρονικά της πόλης.

Ο κ. Παπανικολάου στάθηκε, ιδιαίτερα, στη γυναίκα που έχασε τη ζωή της στην περιοχή.

«Είμαστε συγκλονισμένοι, θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά της» είπε, συγκεκριμένα.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, σημείωσε πως υπήρξαν τόνοι φερτών υλικών που έχουν κατέβει από το βουνό και τόνισε πως τα συνεργεία του δήμου βρίσκονται επί ποδός, γίνεται καταγραφή της καταστροφής και σταδιακά ανοίγουν τους δρόμους.

«Αυτό που ζήσαμε τις προηγούμενες ώρες δεν το έχουμε ξαναζήσει, ούτε εγώ ούτε και οι πιο παλιοί Γλυφαδιώτες», σημείωσε.

«Από χτες το βράδυ είμαστε στους δρόμους και επιχειρούμε. Ήδη έχουμε κουβαλήσει ούτε ξέρω πόσα φορτηγά γεμάτα με πέτρες και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Εδώ στην οδό Μετσόβου που βρίσκομαι τώρα, πέρα από τις πέτρες βλέπω λεκάνες, νιπτήρες, όλα αυτά έχουν κατέβει από το βουνό. Τρέχουμε ασταμάτητα και συμμαζεύουμε, είναι θέμα ωρών να καθαρίσει η πόλη» συμπλήρωσε.

Εικόνα καταστροφής στη Γλυφάδα μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας | INTIME NEWS / ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Η κατάσταση σε πολλούς δρόμους της Άνω Γλυφάδας είναι πολύ δύσκολη, κυρίως από τα φερτά υλικά που κατέβασε το νερό. Τεράστιες πέτρες και κοτρώνες έχουν εγκλωβίσει πολλά αυτοκίνητα και δεν μπορούν να κινηθούν.

Στην ερώτηση που βρέθηκαν στο βουνό όλα αυτά τα υλικά που κατέβηκαν, ο κ. Παπανικολάου απάντησε: «Είναι από τα μπάζα που πάει και αφήνει ο καθένας. Εμείς ως δήμος τόσες φορές έχουμε προσπαθήσει να πάμε και να καθαρίσουμε το βουνό, αλλά δεν μπορούμε να δράσουμε από μόνοι μας χωρίς το Δασαρχείο κι αυτό δημιουργεί τα γνωστά προβλήματα».

