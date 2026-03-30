Κακοκαιρία Erminio: Πότε ξεκινά η επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες - Πότε θα επηρεαστεί η Αττική

Σε αναλυτικούς προγνωστικούς χάρτες, η μετεωρολογική ομαδα του Citizen Weather Lab αποτυπώνει τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας Erminio, που θα μας απασχολήσει τα επόμενα 24ώρα.

Μπορεί στον τίτλο της ανάρτησης να αναφέρεται το ερχόμενο 3ήμερο Τρίτη με Πέμπτη, ωστόσο τα υπολείμματα της διαταραχής θα συνεχίσουν να μας απασχολούν και την Παρασκευή και το Σάββατο, διατηρώντας τον άστατο καιρό σε διάφορες περιοχές της χώρας μας.

Σημείο «κλειδί» στην σοβαρή επιδείνωση του καιρού είναι η παρουσία ισχυρού πολικού κλάδου του αεροχειμμάρου στην Ιταλία με διεύθυνση από Β σε Ν , ο οποίος αφενός δημιουργεί συνθήκες κυκλογένεσης στον κόλπο του Τάρανδου και αφετέρου διαταράσσει την ανώτερη ροή στη Βόρειο Αφρική και στρέφει τον υποτροπικό κλάδο του αεροχειμμάρου σε διεύθυνση από ΝΔ σε ΒΑ, όπως ενημερώνει η σελίδα.

Κακοκαιρία Erminio: Αναλυτικά η πορεία της στην Ελλάδα

Στη χώρα μας, η οποία βρίσκεται υπό την επιρροή ισχυρού βαροκλινικού πεδίου στο σημείο τομής των 2 αεροχειμμάρων, ευνοείται η δημιουργία οικογένειας 2-3 βαθέων βαρομετρικών χαμηλών, τα οποία ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το ποιο θα είναι το ισχυρότερο.

Έτσι, αφενός προκύπτει οργανωμένη κυκλογένεση στα ανοιχτά του Ιονίου, (χαμηλό το οποίο εμφανίζεται σχεδόν στάσιμο στους προγνωστικούς χάρτες) και αφετέρου στο νότιο Αιγαίο ως συνέχεια ενός θερμικού χαμηλού που "ανηφορίζει" από το εσωτερικό της Λιβύης και ενισχύεται μηχανικά από την συνάντηση των 2 jet streak.

Η τροχιά και η ταχύτητα κίνησης αυτού του 2ου βαρομετρικού χαμηλού είναι που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την ένταση των φαινομένων σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Ένα κρίσιμο στοιχείο, ενδεικτικό πολύ μεγάλων κακοκαιριών στην ανατολική και νότια χώρα, είναι ότι το βαρομετρικό σύστημα έχει την τάση να ενισχύεται αργά κατά την κίνηση του από τον κόλπο της Βεγγάζης προς την δυτική Κρήτη και στη συνέχεια το δυτικό Αιγαίο.

Λόγω του ανταγωνισμού μεταξύ των υφέσεων δεν είναι πολύ πιθανό να προκύψει μετεωρολογική βόμβα και η ελάχιστη πίεση σε κάθε μία ύφεση αναμένεται μεταξύ 986 και 992 mb.

Αυτό σημαίνει ότι αποφεύγουμε τους σφοδρούς ανέμους σε μεγάλο μέρος της επικράτειας, εκτός από το νότιο-νοτιοανατολικό Αιγαίο όπου θα έχουμε πρόσκαιρα έως και 10-11 bf μεταξύ μεσημεριού Τετάρτης και πρωινού Πέμπτης.

Από την άλλη, όλα τα δεδομένα συγκλίνουν προς μία κακοκαιρία με μεγάλα ύψη βροχής και κατά περίπτωση με επικίνδυνες καταιγίδες, κυρίως ως προς την ικανότητα τους να προκαλέσουν εκτεταμένα πλημμυρικά επεισόδια.

Κακοκαιρία Erminio: Πού αναμένονται πλημμύρες

Η επιδείνωση του καιρού θα ξεκινήσει σταδιακά από αύριο και από τη δυτική και νότια Ελλάδα, με τις νεφώσεις να πυκνώνουν και τις βροχές βαθμιαία να εντείνονται . Σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αρχικά στο Ιόνιο.

Από το πρωί και κυρίως από το μεσημέρι της Τετάρτης έως και το πρωινό της Πέμπτης αναμένουμε την κορύφωση της κακοκαιρίας, με πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις στην ανατολική Στερεά, την ανατολική και νότια Πελ/νησο, την Εύβοια, την ανατολική Θεσσαλία, τη Μακεδονία, το κεντρικό Αιγαίο και το Ιόνιο και κατά διαστήματα με σφοδρές καταιγίδες σε συγκεκριμένους άξονες (άξονας 1. Μεσσηνία-Ηλεία- Ζάκυνθος - Κεφαλλονιά, άξονας 2. Λακωνία-Μυρτώο- Σαρωνικός με κίνηση προς τα βορειοδυτικά, άξονας 3. δυτικές Κυκλάδες- νότια Εύβοια με ανάλογη κίνηση, άξονας 4. Σποράδες- Μαγνησία-Λάρισα-Πιερία).

Η Αττική θα είναι μία από τις περιοχές στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, δεδομένης της εις βάθους σύγκλισης των νοτιοανατολικών με τους ανατολικούς ανέμους και της τροφοδοσίας της με μεγάλα ποσά υγρασίας σε μεγάλο μέρος της τροπόσφαιρας.

Αναμένονται εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα, χωρίς να μπορεί ακόμα να προσδιοριστεί το επίκεντρο τους.

Να μην παραλείψουμε να αναφέρουμε τις πυκνές χιονοπτώσεις στα αλπικά υψόμετρα της νότιας, κεντρικής, ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και τοπικά και της βόρειας (1400-1700μ), γεγονός το οποίο συνεπάγεται την αύξηση των ποσοτήτων χιονιού στα χιονοδρομικά κέντρα.