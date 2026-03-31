Κακοκαιρία Erminio: Tι θα γίνει με τα σχολεία την Τετάρτη - Συνεδριάζει η Πολιτική Προστασία

Η κακοκαιρία Erminio που αναμένεται να πλήξει τη χώρα με έντονα καιρικά φαινόμενα έχει δημιουργήσει προβληματισμό, με την Πολιτική Προστασία να συνεδριάζει για να συντονιστεί ο κρατικός μηχανισμός και να ληφθούν τα σωστά προληπτικά μέτρα.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η λειτουργία των σχολείων της Αττικής με φόντο τις ισχυρές καταιγίδες που αναμένονται και την ώρα που αναμένεται να υπάρξουν τα πιο έντονα φαινόμενα.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ, οι βροχές στην Αττική θα ξεκινήσουν πριν από το μεσημέρι και θα διαρκέσουν μέχρι το βράδυ με σήμανση κόκκινης προειδοποίησης.

Οι αποφάσεις για τα σχολεία αναμένονται μέσα στην ημέρα.

Πού έχει αποφασιστεί να κλείσουν τα σχολεία

Λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται από την κακοκαιρία Erminio, έχει προς το παρόν ληφθεί η απόφαση να κλείσουν οι σχολικές μονάδες στη Ροδο, δημόσιων και ιδιωτικών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη, ενώ για την Πέμπτη θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

Η αναστολή αφορά και τους παιδικούς σταθμούς, τα Ειδικά Σχολεία, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, το Δημοτικό Ωδείο, καθώς και κάθε είδους εκπαιδευτικά και δημιουργικά εργαστήρια που λειτουργούν στον Δήμο Ρόδου.

Κλειστές θα παραμείνουν και όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλες τις δημοτικές ενότητες.

Κλειστά τα σχολεία την Πέμπτη 2 Απριλίου στον Δήμο Μεγίστης για προληπτικούς λόγους προστασίας μαθητών και εκπαιδευτικών με απόφαση του Δήμου.



