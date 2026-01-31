Κακοκαιρία: Χάρτης με την πορεία των φαινομένων τις επόμενες ώρες - Οι «κόκκινες» περιοχές στην Αττική

Συναγερμός σήμανε στην Πολιτική Προστασία, καθώς νέα κακοκαιρία πλήττει τη χώρα, με την ΕΜΥ να εκδίδει Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, ενώ μήνυμα από το 112 στάλθηκε σε διάφορες περιοχές.

Συγκεκριμένα, η κακοκαιρία προβλέπεται να πλήξει τις περισσότερες περιοχές της χώρας από την Κυριακή 1/2 με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με τις βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης να έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως μέχρι 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ορεινά - ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Πού και πότε θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Κυριακή (1/2)

Στην Πελοπόννησο από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση). Στη Θεσσαλία και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

και στις περιφερειακές ενότητες της και από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση). Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση). Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

(κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση). Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

(κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση). Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

και τη από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση). Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση). Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

(συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση). Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Τη Δευτέρα (2/2)

Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Σε δύο φάσεις η κακοκαιρία στην Αττική - Πότε θα «χτυπήσει», οι «κόκκινες» περιοχές

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά για το Star, η κακοκαιρία θα επηρεάσει την Αττική σε δύο φάσεις. Η πρώτη αναμένεται από τις 6 το πρωί έως περίπου τις 10:00, με το πέρασμα του κύριου μετώπου, ενώ η δεύτερη φάση τοποθετείται από το απόγευμα έως το βράδυ.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιοχές που θεωρούνται ευπαθείς, όπως τα νότια προάστια και ειδικά η Γλυφάδα, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας.

Ωστόσο, το πέρασμα του μετώπου εκτιμάται ότι θα επηρεάσει έντονα και τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αττικής, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος από ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Τα φαινόμενα στην Αττική θα περιλαμβάνουν βροχές και καταιγίδες, με ένταση παρόμοια με εκείνη που είχε καταγραφεί πριν από περίπου 8 έως 10 ημέρες. Το πρώτο κύμα αναμένεται να είναι πιο έντονο αλλά σύντομο, ενώ το δεύτερο θα έχει μικρότερη διάρκεια, χωρίς όμως να αποκλείονται τοπικά προβλήματα.

Live χάρτης με την πορεία των φαινομένων

Χάρτης δείχνει live την πορεία των φαινομένων:

«Red code» από την Πολιτική Προστασία

Παράλληλα, σε κατάσταση κινητοποίησης (red code) έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μεγάλο μέρος της Μακεδονίας, της Θεσαλίας και της Πελοπονήσου λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ, για αύριο.

Ειδικότερα, ο ΓΓ Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπευσταθίου συγκάλεσε σήμερα παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, με θέμα τα καιρικά φαινόμενα που θα επηρεάσουν αύριο, Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026, τη χώρα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

Την Κυριακή, θα εκδηλωθούν ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα, στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία (κυρίως στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας, συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) καθώς και στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής.

Ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν στην Κρήτη, τα νησιά του Ιονίου (κυρίως σε Λευκάδα, Κεφαλληνία, Ιθάκη, Ζάκυνθο), την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια.

Τη Δευτέρα ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν στο Ανατολικό Αιγαίο και μέχρι τις πρωινές ώρες ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Σε κατάσταση Red code η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με βάση τις παραπάνω προβλέψεις, έθεσε τις εξής περιοχές:

Την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Την Περιφέρεια Θεσσαλίας (περιλαμβανομένων των Σποράδων)

Τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Τις Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π).

Επισημαίνεται ότι, στις περιοχές που υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων κατά τη διάρκεια των ισχυρών καιρικών φαινομένων και σε σημεία όπου έχουν σημειωθεί στο παρελθόν, συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

Ήχησε το 112 σε Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τέθηκαν οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς, μετά από επείγουσα ειδοποίηση της Πολιτικής Προστασίας που εστάλη μέσω του αριθμού 112, καθώς η κακοκαιρία πλησιάζει τη χώρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου έως και τις πρωινές ώρες της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου 2026. Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες αυτοπροστασίας.