Το κύμα κακοκαιρίας επηρεάζει τη χώρα το τελευταίο εικοσιτετράωρο θεωρείται «κακοκαιρία εξπρές» και θα υποχωρήσει σύντομα σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Μαρουσάκη, ο καιρός τις επόμενες, πριν υποχωρήσει πλήρως, θα αφήσει πίσω του χαμηλές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, το κρύο και οι πιθανές χιονοπτώσεις συνθέτουν το σκηνικό του καιρού Σαββατοκύριακο πριν την Καθαρά Δευτέρα στη χώρα, καθώς το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση.

Αύριο (17/2) η χώρα θα βρεθεί υπό την επίδραση πιο ξηρών και ψυχρών αέριων μαζών. Η μέρα θα κυλήσει με γενικευμένη ηλιοφάνεια και καθαρή ατμόσφαιρα. Προς το βράδυ, όμως, στα βορειοδυτικά θα αρχίσει να διαφαίνεται η προσέγγιση ενός νέου συστήματος κακοκαιρίας.

Το κύμα αυτό θα επηρεάσει αρχικά το βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία, δίνοντας φαινόμενα μέσα στη νύχτα και προετοιμάζοντας το πέρασμα του ψυχρού μετώπου.

Η Παρασκευή θα είναι ημέρα κακοκαιρίας. Το ψυχρό μέτωπο θα διασχίσει τη χώρα από τα δυτικά προς τα νοτιοανατολικά, μεταφέροντας ψυχρές αέριες μάζες και προκαλώντας έντονα φαινόμενα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται η βορειοδυτική Ελλάδα, όπου τα εδάφη είναι ήδη κορεσμένα και υπάρχει κίνδυνος για εκ νέου μεγάλα ύψη βροχής.

Διαβάστε ακόμα: Τα τρία γαλάζια φαβορί για την Α' Αθηνών, η άμεση επαφή Κικίλια-Γκίλφοϊλ και τα 22 λεπτά της Ζωής

Το σύστημα θα μετατοπίζεται σταδιακά προς το Αιγαίο, με τον καιρό να ανοίγει από τα δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά και δεν αποκλείονται χιονοπτώσεις σε χαμηλότερα υψόμετρα της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Την Κυριακή οι περισσότερες καρναβαλικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν χωρίς προβλήματα, με εξαίρεση τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου και της βόρειας Κρήτης, όπου θα επιμείνουν κάποια υπολείμματα του συστήματος. Το κρύο θα είναι αισθητό νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ.

Μπορεί το Σαββατοκύριακο να ξεκινά με ψυχρές, πολικές ανάσες και χιόνια που δεν αποκλείεται να κατέβουν ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα της κεντρικής και βόρειας χώρας, όμως η εικόνα αλλάζει γρήγορα.

Από την Κυριακή τα φαινόμενα υποχωρούν, τα χιόνια περιορίζονται στα ορεινά και η κακοκαιρία σιγά‑σιγά αφήνει τη χώρα.

Μαρουσάκης για Καθαρά Δευτέρα: «Ιδανική για χαρταετό»

Η Καθαρά Δευτέρα έρχεται… λουσμένη στον ήλιο. Ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και οι μετακινήσεις -στεριά και θάλασσα-δεν αναμένεται να συναντήσουν κανένα πρόβλημα.

Παρότι το Σαββατοκύριακο θα μας επισκεφθούν πιο νότιες πολικές αέριες μάζες, ρίχνοντας τη θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί, από τη Δευτέρα ο υδράργυρος παίρνει την ανηφόρα και φτάνει τους 14-16°C.

Το τριήμερο σε δύο πράξεις

Πράξη πρώτη: κρύο, χιόνια και χειμωνιάτικη διάθεση.

Πράξη δεύτερη: σταδιακή βελτίωση και μια Καθαρά Δευτέρα που θυμίζει… «πρόβα άνοιξης».

Ιδανικό σκηνικό για λαγάνες, ταραμά και χαρταετούς χωρίς απρόοπτα.