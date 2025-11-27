Μενού

Κακοκαιρία Adel: Μεγάλη κατολίσθηση στα Τζουμέρκα - Σπίτια «κρέμονται» στο κενό

Συνεχίζει την επέλασή της η κακοκαιρία Adel για τρίτη μέρα και ανάμεσα στις ζημιές που καταγράφονται είναι και η μεγάλη κατολίσθηση στα Τζουμέρκα.

κατολισθηση-τζουμερκα-κακοκαιρια
Κατολίσθηση στην Αγνάντα Τζουμέρκων | EUROKINISSI
Κατολίσθηση σημειώθηκε το πρωί στην Άγναντα Τζουμέρκων, εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας και των συνεχών ισχυρών βροχοπτώσεων.

Το φαινόμενο εκδηλώθηκε σε αγροτεμάχια του οικισμού, περίπου 50 μέτρα από κατοικίες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας κατέρρευσε και μεγάλο τοιχίο σε ακάλυπτο χώρο, ανάμεσα σε ξενοδοχείο και κατοικίες, χωρίς ωστόσο να προκαλέσει ζημιές.

Όπως δήλωσε στο Epiruspost ο δήμαρχος Χρήστος Χασιάκος, η κατάσταση στην περιοχή παραμένει δύσκολη, με μηχανήματα και συνεργεία να εργάζονται εντατικά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αποκατάσταση δρόμων και δικτύων.

