Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 στην Τριφυλία - «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Μήνυμα του 112 εστάλη σε κατοίκους του Δήμου Τριφυλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που φέρνει η κακοκαιρία στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, στο μήνυμα αναφέρεται:

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στη Δημοτική Κοινότητα #Τριφυλίας, περιορίστε τις μετακινήσεις σας.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ προβλέπονται:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

στα νησιά του Ιονίου, Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και τη δυτική Στερεά μέχρι νωρίς το απόγευμα

στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως το βράδυ

στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι τη νύχτα

στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής

στα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το πρωί της Παρασκευής.

2. Πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο.