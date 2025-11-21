Σε κλοιό κακοκαιρίας με κύριο χαρακτηριστικό τις ισχυρές καταιγίδες, βρίσκονται περιοχές της Δυτικής Ελλάδας ενώ από χθες (20/11) τα φαινόμενα έχουν προκαλέσει πολλά προβλήματα κυρίως σε Ήπειρο και Κέρκυρα.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας επανέρχεται με νέα ανάρτηση στο facebook όπου προειδοποιεί τους κατοίκους στα βορειοδυτικά της χώρας, μέχρι το βράδυ.

Κάνει λόγο για «γραμμή λαίλαπας 200 χιλιομέτρων» που δίνει δυνατές καταιγίδες στα βορειοδυτικά.

Όπως υπογραμμίζει, «Τα φαινόμενα κατά διαστηματα θα είναι έντονα για τις επόμενες 7-8 ώρες κυρίως σε Λευκάδα, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία, Ιωάννινα.

Οι περιοχές αυτές ήδη έχουν δεχτεί πολλούς τόνους νερού και είναι υπαρκτός ο υδρολογικός κίνδυνος».

Μήνυμα του 112 σε Ιωάννινα, Άρτα

Το μεσημέρι μάλιστα, ήχησε και το 112 στα Ιωάννινα.

Καλεί τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους λόγω κατολισθήσεων και δυνατών βροχοπτώσεων.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Ιωαννίνων περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025

Αντίστοιχο μήνυμα εστάλη και στους κατοίκους στις Δημοτικές Ενότητες Γεωργίου Καραϊσκάκη και Κεντρικών Τζουμέρκων στην περιφερειακή ενότητα Άρτας.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στις Δημοτικές Ενότητες #Γεωργίου_Καραΐσκάκη και #Κεντρικών_Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας #Άρτας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τρεις δήμοι της Ηπείρου

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκαν ήδη τρεις δήμοι της Ηπείρου, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Είναι πολύ πιθανό τις επόμενες ώρες να ακολουθήσουν ανάλογες αποφάσεις και για άλλες περιοχές της Ηπείρου, καθώς η κακοκαιρία είναι σε εξέλιξη και τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται.

Δήμος Ζηρού

Ο Δήμος Ζηρού, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, τίθεται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις πλημμύρες που σημειώθηκαν.

Η διάρκεια της κήρυξης ορίζεται σε τρεις μήνες, έως τις 9 Φεβρουαρίου 2026, ενώ η άρση της θα γίνει αυτόματα με τη λήξη της περιόδου.

Δήμος Ζαγορίου

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τίθεται και ο Δήμος Ζαγορίου, μετά τα έντονα φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 19 και 20 Νοεμβρίου.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες αλλά και κατολισθήσεις σε πολλά σημεία του ορεινού οδικού δικτύου.

Η απόφαση ισχύει έως τις 19 Φεβρουαρίου 2026.

Δήμος Φιλιατών

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης τίθεται και μέρος του Δήμου Φιλιατών, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.

Η απόφαση αφορά όλες τις περιοχές που δεν βρίσκονται ήδη σε έκτακτη ανάγκη, εξαιρώντας:

τη Δημοτική Κοινότητα Σαγιάδας

και τις Κοινότητες Πλαισίου, Φιλιατών, Φανερωμένης, Ριζού, Μαλουνίου και Ξεχώρου.

Οι περιοχές αυτές υπέστησαν σοβαρά προβλήματα από τις βροχοπτώσεις της 19ης και 20ης Νοεμβρίου 2025.