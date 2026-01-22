Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί πως έρχεται νέο κύμα καταιγίδων και ισχυρών βροχών, από τις οποίες θα επηρεαστεί και η Αττική.

Μετά τη χθεσινή (21/01) θεομηνία, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τις ζωές τους δύο άτομα, η κακοκαιρία συνεχίζει την καταστροφική της πορείας, χωρίς να αφήνει το λεκανοπέδιο ανεπηρέαστο.

«Νέα κύματα βροχών και καταιγίδων από τις επόμενες ώρες που τοπικά ενδέχεται να έχουν και ένταση για τα δυτικά, κεντρικά, τα νότια αλλά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στις περιοχές που θα επηρεαστούν συμπεριλαμβάνεται και ο νομός Αττικής» έγραψε ο κ. Μαρουσάκης, σε ανάρτησή του στο Facebook.

«Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή!» ζητά ο ίδιος.

Πώς θα εξελιχθεί σήμερα η κακοκαιρία

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε χθες τα μεσάνυχτα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), για σήμερα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου (περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) έως το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026,

β. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 έως το απόγευμα και

γ. στις Κυκλάδες πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 22-01-2026.

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Β. Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 στο ανατολικό Αιγαίο (περιοχή Δωδεκανήσων, ανατολικών Κυκλάδων και νησιών ανατολικού Αιγαίου).