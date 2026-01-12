Κακοκαιρία: Σε ποιες περιοχές είναι υποχρεωτικές οι αντιολισθητικές αλυσίδες

Ο χειμώνας δίνει το «παρών» με δριμύ ψύχος και χιόνια, που καθιστούν την κυκλοφορία των οχημάτων αδύνατη χωρίς τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

Σύμφωνα με την απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας, υποχρεωτικός είναι ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες στις εξής περιοχές:

Πιερία

Ημαθία

Πέλλα

Κιλκίς

Σέρρες Χαλκιδική

Ως ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα) νοούνται τα ελαστικά για χρήση σε συνθήκες χιονόπτωσης, δηλαδή εκείνα που φέρουν την ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου, όπως υφίσταται στο Προσάρτημα 1 του Παραρτήματος 7 του Κανονισμού 117 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) και χαρακτηριστικό M+S.

Το ίδιο μέτρο ισχύει και για τα οχήματα που κινούνται σε όλο το οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών και Χαλκιδικής.