Με βομβαρδισμένο τοπίο μοιάζουν τα νότια της Αττικής, με τους δήμους Γλυφάδας και Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, να μετρούν τις πληγές τους από την κακοκαιρία.

Σήμερα, Παρασκευή (23/01), αναμένεται να ξεκινήσουν οι αυτοψίες για να καταβληθούν αποζημιώσεις στους πληγέντες από την έντονη κακοκαιρία.

Καταστροφές από την κακοκαιρία στη Γλυφάδα | EUROKINISSI

Στην Άνω Γλυφάδα, όπου κατεγράφη και ο θάνατος της 56χρονης γυναίκας, τα συνεργεία του δήμου και της περιφέρειας προσπαθούν να απομακρύνουν ότι γερτό υλικό έχει κατέβει από το βουνό.

Σύμφωνα με τις πρωινές εικόνες που μεταφέρει η ΕΡΤ, η οδός Ανθέων έχει γίνει το επίκεντρο εργασιών, για να μπορέσουν να μαζευτούν όλα τα φερτά υλικά, τα κλαδιά, τα χόρτα και οτιδήποτε άλλο κατέβηκε από το βουνό με την ισχυρή νεροποντή.

Σημειώνεται πως χθες, ο δήμος Γλυφάδας έκανε αίτημα προς το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να υπάρξει χρηματοδότηση, για να μπορέσουν να αποκατασταθούν οι ζημιές που προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο και τις υποδομές, αλλά και στις περιουσίες των κατοίκων.

Είναι χαρακτηριστικές οι εικόνες οχημάτων που είχαν θαφτεί κάτω από πέτρες και λάσπες.

Αντίστοιχες σκηνές και στη Βάρη, όπου κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως τις 21 Απριλίου.

Πάνω από 1.500 κλήσεις στην Πυροσβεστική

Ξεπέρασαν τις 1.500 οι κλήσεις στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για τα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Αττική προχθές, ενώ ακόμα και σήμερα υπάρχουν συνεργεία της Πυροσβεστικής που επιχειρούν στο λεκανοπέδιο.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική, λόγω εκδήλωσης των καιρικών φαινομένων, στην Περιφέρεια Αττικής, από την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 07:30 έως σήμερα Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 06:30, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε συνολικά 1.558 κλήσεις, για παροχές βοηθείας και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί:

661 αντλήσεις υδάτων,

40 κοπές δέντρων,

61 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και

12 αφαιρέσεις αντικειμένων

Η Πυροσβεστική παρακαλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Εικόνα από τις επιπτώσεις της κακοκαιρίας στη Βάρη | ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ/ EUROKINISSI

Σύσκεψη με τους πληγέντες δήμους

Η διαδικασία κατάθεση αιτήσεων για τους πληγέντες έχει ήδη ξεκινήσει. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω του gov.gr.

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, συνοδευόμενος από αρμόδιο κλιμάκιο, θα επισκεφθεί σήμερα τους πληγέντες δήμους.

Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με τη συμμετοχή του ίδιου του δημάρχου αλλά και των δημάρχων Γλυφάδας και Ωρωπού.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αναμένεται να γίνει αναφορά σε όλα τα προβλήματα αλλά και να γίνει συντονισμός για την επίλυσή τους.