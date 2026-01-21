Κακοκαιρία: Τα σπίτια που εκκενώθηκαν στον Άγιο Δημήτριο - Βρίσκονταν δίπλα στο ρέμα

Σε πλήρη επιφυλακή βρίσκονται οι Αρχές στο ρέμα της Πικροδάφνης, προβαίνοντας σε προληπτική εκκένωση τριών κατοικιών στις οδούς Βαλτετσίου και Τεπελενίου, στον Άγιο Δημήτριο.

Πρόκειται για ακίνητα που βρίσκονται ακριβώς δίπλα από το ρέμα.

Διαβάστε ακόμα: Πρωτόγνωρες εικόνες κακοκαιρίας στη Γαύδο: Τα κύματα «σήκωσαν» ιστιοπλοϊκό 15 μέτρων