Κακοκαιρία: Τα σπίτια που εκκενώθηκαν στον Άγιο Δημήτριο - Βρίσκονταν δίπλα στο ρέμα

Τρεις κατοικίες εκκενώθηκαν προληπτικά στον Άγιο Δημήτριο, με τις Αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή.

Σε πλήρη επιφυλακή βρίσκονται οι Αρχές στο ρέμα της Πικροδάφνης, προβαίνοντας σε προληπτική εκκένωση τριών κατοικιών στις οδούς Βαλτετσίου και Τεπελενίου, στον Άγιο Δημήτριο.

Πρόκειται για ακίνητα που βρίσκονται ακριβώς δίπλα από το ρέμα.

