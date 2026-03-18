Καλαμαριά: Απολογούνται σήμερα οι συλληφθέντες - Ερωτήματα για το τηλεφώνημα μετά τη δολοφονία

Απολογούνται σήμερα, Τετάρτη (18/03), οι δύο συλληφθέντες σχετικά με τη δολοφονία του 20χρονου στην περιοχή της Καλαμαριάς την περασμένη Πέμπτη.

Ο 23χρονος βασικός κατηγορούμενος, ο οποίος φέρεται να μαχαίρωσε και να σκότωσε τον νεαρό, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί εντός της σημερινής ημέρας, ενώπιον ανακρίτριας.

Έξι μέρες μετά το αιματηρό περιστατικό, παραμένουν αναπάντητα πολλά ερωτήματα αναφορικά με το συμβάν και το πόσοι, τελικώς, συμμετείχαν.

Ο 23χρονος, στις έως τώρα καταθέσεις του έχει δηλώσει πως του επιτέθηκαν πέντε άτομα, ωστόσο τα λεγόμενά του είναι υπό εξέταση, δεδομένου και των παλινωδιών του για το μαχαίρι.

Ειδικότερα και σύμφωνα με το Mega, αρχικά έλεγε ότι το μαχαίρι το βρήκε στο έδαφος την ώρα της επίθεσης, στη συνέχεια, όμως, παραδέχθηκε πως το είχε πάνω του για αυτοπροστασία.

Σε βάρος του, να σημειωθεί, υπάρχουν δικογραφίες για άλλα περιστατικά, αλλά ποτέ για οπαδικό επεισόδιο.

Οι Αρχές κάνουν έρευνα για τον εντοπισμό και ενός τρίτου ατόμου, 20 ετών, που έχει αναγνωριστεί, αλλά συνεχίζει να διαφεύγει.

Τέλος, ερωτήματα προκύπτουν από τα όσα είπε ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, ο οποίος ζήτησε να ανοίξει το κινητό του 23χρονου καθώς, όπως τόνισε, «θα σοκαριστούμε» με το ποιον μίλησε μετά το περιστατικό.