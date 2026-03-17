Καλαμαριά: Νέα προθεσμία στον 23χρονο για την απολογία του

Νέα προθεσμία για την απολογία του έλαβε ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης (12/03).

Οδηγήθηκε σήμερα, Τρίτη (17/03), το μεσημέρι ενώπιον της 1ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, που χειρίζεται την υπόθεση, και ζήτησε και έλαβε προθεσμία μέχρι αύριο το μεσημέρι.

Ο 23χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία.

Την ίδια μέρα είναι προγραμματισμένο να απολογηθεί κι ο 19χρονος που βρισκόταν στο φονικό επεισόδιο μαζί με το 20χρονο θύμα κι ένα ακόμη άτομο.

Τόσο ο 19χρονος, που κρατείται, όσο και το δεύτερο πρόσωπο, που αναζητείται από τις Αρχές, κατηγορούνται για συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη- οι δύο τελευταίες από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου.

Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ σημείωσε νωρίτερα σήμερα πως εντατικοποιούνται οι έρευνες για τον εντοπισμό του τρίτου εμπλεκομένου.