Καλαμαριά: Νέα προθεσμία στον 23χρονο για την απολογία του

Προθεσμία μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης (18/03) ζήτησε και έλαβε ο 23χρονος, που κατηγορείται πως σκότωσε τον 20χρονο στην Καλαμαριά.

Στην ανακρίτρια ο 23χρονος κατηγορούμενος για τον φόνο του 20χρονου στην Καλαμαριά
Στην ανακρίτρια ο 23χρονος κατηγορούμενος για τον φόνο του 20χρονου στην Καλαμαριά
Νέα προθεσμία για την απολογία του έλαβε ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης (12/03).

Οδηγήθηκε σήμερα, Τρίτη (17/03), το μεσημέρι ενώπιον της 1ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, που χειρίζεται την υπόθεση, και ζήτησε και έλαβε προθεσμία μέχρι αύριο το μεσημέρι. 

Ο 23χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία. 

Την ίδια μέρα είναι προγραμματισμένο να απολογηθεί κι ο 19χρονος που βρισκόταν στο φονικό επεισόδιο μαζί με το 20χρονο θύμα κι ένα ακόμη άτομο.

Τόσο ο 19χρονος, που κρατείται, όσο και το δεύτερο πρόσωπο, που αναζητείται από τις Αρχές, κατηγορούνται για συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη- οι δύο τελευταίες από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου.

Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ σημείωσε νωρίτερα σήμερα πως εντατικοποιούνται οι έρευνες για τον εντοπισμό του τρίτου εμπλεκομένου.

