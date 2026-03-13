Καλαμαριά: Τι έδειξαν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έρευνας στην σορό του 20χρονου

Δύο τραύματα από μαχαίρι φέρει ο 20χρονος που έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, όπως προκύπτει από τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, τα τραύματα εντοπίζονται στην αριστερή πλευρά του θώρακα και στη δεξιά πλευρά της πλάτης.

Η εξέταση έγινε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΑΠΘ όπου μεταφέρθηκε η σορός. Παράλληλα, λήφθηκαν δείγματα για τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με τη διενέργεια αξονικής τομογραφίας.

Νωρίτερα, η ιατροδικαστής πραγματοποίησε αυτοψία στο σημείο της δολοφονίας, ακολουθώντας τη διαδρομή που φέρεται να διένυσε ο 20χρονος μέχρι να καταρρεύσει στο πεζοδρόμιο της οδού Αργοναυτών.

Παράλληλα, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, μέσα από επίσημη ανακοίνωσή της, εξέφρασε τον αποτροπιασμό της για το συμβάν, καθώς και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του αδικοχαμένου νεαρού.

Μπροστά σε αυτή την ανείπωτη τραγωδία, όπου ο αθλητισμός περνάει αναπόφευκτα σε δεύτερη μοίρα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» προχώρησε σε μια άμεση θεσμική κίνηση.

Συγκεκριμένα, η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ κατέθεσε επίσημο αίτημα αναβολής του μεγάλου ντέρμπι της Θεσσαλονίκης απέναντι στον Άρη Betsson. Η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί το Σάββατο (14/3, 18:15) στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.