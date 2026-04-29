Καλαμάτα: Κερδίζει το σενάριο της αυτοχειρίας για τον 44χρονο που εντοπίστηκε νεκρός σε στάβλο

Νέες εξελίξεις στην υπόθεση με τον νεκρό που βρέθηκε σε στάβλο στην Καλαμάτα, καθώς οι Αρχές πλέον εξετάζουν ως πιθανότερο σενάριο για τον θάνατό του, την αυτοχειρία.

Ο 44χρονος άνδρας υπήκοος Αλβανίας εντοπίστηκε νεκρός, χθες το απόγευμα της Τρίτης 28 Απριλίου στη Δυτική Παραλίας της Καλαμάτας. Οι Αρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας.

Ωστόσο, για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά έξι άτομα. Πρόκειται για το ζευγάρι, ηλικίας 47 άνδρας και 50 ετών η γυναίκα, οι οποίοι εντόπισαν τον άνδρα μέσα σε στάβλο, καθώς και ακόμα τέσσερα νεαρά πρόσωπα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία σε βαθμό πλημμελήματος για ψευδή κατάθεση και παρεμπόδιση του έργου των αρχών, καθώς φέρονται να απέκρυψαν το όπλο και να αλλοίωσαν τον χώρο όπου βρέθηκε η σορός του άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι προχώρησαν στις ενέργειες αυτές από φόβο για ενδεχόμενες νομικές συνέπειες, καθώς το όπλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν αδήλωτο.