«Καλές γιορτές» από τα μπλόκα λένε οι αγρότες στην κυβέρνηση: Ήρθε η πρώτη δικογραφία για τα διόδια

Έτοιμοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους δηλώνουν οι αγρότες, ζητώντας λύσεις στα αιτήματά τους, την ώρα που α τρακτέρ παραμένουν στα μπλόκα, διαβεβαιώνοντας όμως πως θα διευκολύνουν όσους ταξιδέψουν τις ημέρες των γιορτών.

Τα περισσότερα αιτήματα των αγροτών, ικανοποιήθηκαν ή δρομολογούνται, ισχυρίστηκε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Κώστας Τσιάρας απευθύνοντας έκκληση να μπουν σε διάλογο. «Ο διάλογος δεν αποτελεί υποχώρηση» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε ότι η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων χωρίς να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός, έχει ικανοποιηθεί.

Αγρότες: Η δικαιοσύνη στηρίζει τους διαχειριστές των διοδίων

Σήμερα και αύριο οι αγρότες σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων στα σημεία όπου υπήρχαν τα μπλόκα αφήνοντας τους οδηγούς να περνούν ελεύθερα.

Επιπλέον, διαβεβαιώνουν ότι οι πολίτες θα μπορέσουν να μετακινηθούν χωρίς προβλήματα κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, αφού στόχος τους δεν είναι να παρεμποδίσουν τις εορταστικές μετακινήσεις, αλλά να ασκήσουν πίεση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Όπως αναφέρουν, υπάρχει πρόθεση διευκόλυνσης του επιβατικού κοινού, ώστε οι μετακινήσεις των Χριστουγέννων να πραγματοποιηθούν χωρίς σοβαρά προβλήματα.

Την ίδια ώρα, στα Ιωάννινα σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος αγροτών για το άνοιγμα των μπαρών στα διόδια Δροσοχωρίου, καθώς η ενέργεια φέρεται να πραγματοποιήθηκε χωρίς άδεια.

Από τη μεριά τους οι παραγωγοί βλέπουν το άνοιγμα των διοδίων ως συμβολική ενέργεια, σημειώνοντας ότι επιθυμούν οι δρόμοι να παραμένουν ανοιχτοί για την κοινωνία.

Με τη δράση αυτή επιδιώκουν να αναδείξουν, όπως υποστηρίζουν, τις οικονομικές πιέσεις που δέχεται το εισόδημά τους και να στείλουν μήνυμα συνέχισης των κινητοποιήσεων μέχρι να υπάρξουν απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Αγρότες: «Καλά Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά»

Όπως αναφέρουν, θα παραμείνουν στα μπλόκα όσο δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτουν για την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου. Την ίδια ώρα προανήγγειλαν σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας τις επόμενες ημέρες, με στόχο τον καθορισμό των επόμενων κινήσεών τους.

Στον αποκλεισμό του Μεθοριακού σταθμού και από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μόνο για τα φορτηγά προχωρούν από τώρα οι αγρότες στο μπλόκο του Προμαχώνα. Οι αγρότες κλείνουν τον Προμαχώνα για τις νταλίκες χωρίς να ανακοινώσουν το πότε θα ανοίξει ξανά.

Η κίνηση στον Προμαχώνα το Σαββατοκύριακο από νταλίκες δεν είναι ανάλογη με τις καθημερινές. Μεγάλη είναι η κίνηση από τουριστικά λεωφορεία όπως και ΙΧ αυτοκινήτων των οποίων η διέλευση πραγματοποιείται χωρίς προβλήματα.