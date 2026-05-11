Καλλιθέα: Στην Ευελπίδων ο 58χρονος πιστολέρο - Αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ο 58χρονος «πιστολέρο», που άνοιξε πυρ σε κέντρο διασκέδασης στην Καλλιθέα, τραυματίζοντας μια γυναίκα.

Ευελπίδων
Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε ο 58χρονος «πιστολέρο» που άνοιξε πυρ το πρωί της Κυριακής, σε κέντρο διασκέδασης, στην Καλλιθέα, τραυματίζοντας μια γυναίκα.

Σε βάρος του δράστη ασκήθηκε ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα (απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοφορία υποπολυβόλου όπλου) και για πέντε πλημμελήματα. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Τετάρτη 13 Μαΐου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος βρισκόταν υπό την επήρεια μεγάλης ποσότητας αλκοόλ. Όταν η 43χρονη και ο σύντροφός της, που είναι ιδιοκτήτες του καταστήματος, του αρνήθηκαν την είσοδο στο μπαρ, εκείνος εξοργίστηκε, επέστρεψε στο αυτοκίνητό του, πήρε το όπλο και πυροβόλησε τη γυναίκα.

