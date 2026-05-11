Καλλιθέα: Αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα ο 58χρονος που άνοιξε πυρ με ούζι έξω από μπαρ

Ποινική δίωξη στον 58χρονο που άνοιξε πυρ με ούζι έξω από μπαρ στην Καλλιθέα το πρωί της Κυριακής. Μία 43χρονη τραυματίστηκε στον λαιμό.

Δικαστήρια Ευελπίδων | Eurokinissi
Κατηγορίες για δύο κακουργήματα και πέντε πλημμελήματα απήγγειλε ο εισαγγελέας σε βάρος του 58χρονου που άνοιξε πυρ με αυτόματο όπλο τύπου Ούζι, χθες Κυριακή (10/05) το πρωί, έξω από μπαρ στην Καλλιθέα, τραυματίζοντας 43χρονη γυναίκα στον λαιμό.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι κατηγορίες σε βάρος του αφορούν τα κακουργήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της οπλοφορίας υποπολυβόλου όπλου, καθώς και τα πλημμελήματα της οπλοχρησίας, παράνομης κατοχής πυρομαχικών, άσκοπων πυροβολισμών, καθώς και δύο πράξεων οπλοκατοχής που αφορούν ένα μαχαίρι και ένα σπρέι πιπεριού.

Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας, ο 58χρονος που φέρεται να ήταν υπό την επήρεια ιδιαίτερα μεγάλης ποσότητας αλκοόλ, εμποδίστηκε από το θύμα και τον σύντροφο της, ιδιοκτήτες του καταστήματος, να εισέλθει στον χώρο και θυμωμένος πήγε στο αυτοκίνητο του, πήρε το όπλο και πυροβόλησε την 43χρονη γυναίκα.

Ο κατηγορούμενος θα απολογηθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου σε τακτικό ανακριτή μετά από προθεσμία που έλαβε σήμερα για να προετοιμάσει την υπεράσπιση του.

