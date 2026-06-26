Βαρύτατη δίωξη ασκήθηκε στους επτά συλληφθέντες για την υπόθεση δολοφονίας του 15χρονου, μετά τη συμπλοκή στην περιοχή της Καλλιθέας.

Οι επτά συλληφθέντες για την συμπλοκή με την μοιραία κατάληξη, οδηγήθηκαν νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή (26/06), και σε βάρος τους ασκήθηκε, κατά περίπτωση, δίωξη για:

Ανθρωποκτονία με δόλο

Συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου που προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή

Παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα βρεθούν οι κατηγορούμενοι.