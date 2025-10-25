Καλλιθέα: Βίντεο ντοκούμεντο από τον τραυματισμό αστυνομικού μετά από συμπλοκή

Βίντεο ντοκουμέντο από το κυνηγητό και τη σύλληψη του 50χρονου στην Καλλιθέα, ο οποίος επιτέθηκε και τραυμάτισε αστυνομικό με μαχαίρι, με αποτέλεσμα να τον πυροβολήσει στο πόδι συνάδελφός του, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.
Διαβάστε ακόμα: Άγρια συμπλοκή στην Καλλιθέα: 50χρονος με μαχαίρι επιτέθηκε σε αστυνομικό και τον πυροβόλησε ο συνάδελφός του
Όπως απεικονίζεται στο βίντεο του ΑΝΤ1, οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης τρέχουν και συλλαμβάνουν μετά την άγρια συμπλοκή τον τραυματισμένο 50χρονο, ο οποίος με το μαχαίρι του, προκαλούσε ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.
