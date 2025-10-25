Καλλιθέα: Βίντεο ντοκούμεντο από τον τραυματισμό αστυνομικού μετά από συμπλοκή

Βίντεο ντοκουμέντο από το κυνηγητό και τη σύλληψη του 50χρονου στην Καλλιθέα, ο οποίος επιτέθηκε και τραυμάτισε αστυνομικό με μαχαίρι, με αποτέλεσμα να τον πυροβολήσει στο πόδι συνάδελφός του, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Όπως απεικονίζεται στο βίντεο του ΑΝΤ1, οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης τρέχουν και συλλαμβάνουν μετά την άγρια συμπλοκή τον τραυματισμένο 50χρονο, ο οποίος με το μαχαίρι του, προκαλούσε ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.