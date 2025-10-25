Μενού

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκούμεντο από τον τραυματισμό αστυνομικού μετά από συμπλοκή

Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης τρέχουν και συλλαμβάνουν μετά την άγρια συμπλοκή.

Reader symbol
Newsroom
Kallithea
Καλλιθέα σύλληψη | Glomex
  • Α-
  • Α+

Βίντεο ντοκουμέντο από το κυνηγητό και τη σύλληψη του 50χρονου στην Καλλιθέα, ο οποίος επιτέθηκε και τραυμάτισε αστυνομικό με μαχαίρι, με αποτέλεσμα να τον πυροβολήσει στο πόδι συνάδελφός του, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Διαβάστε ακόμα: Άγρια συμπλοκή στην Καλλιθέα: 50χρονος με μαχαίρι επιτέθηκε σε αστυνομικό και τον πυροβόλησε ο συνάδελφός του

Όπως απεικονίζεται στο βίντεο του ΑΝΤ1, οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης τρέχουν και συλλαμβάνουν μετά την άγρια συμπλοκή τον τραυματισμένο 50χρονο, ο οποίος με το μαχαίρι του, προκαλούσε ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ