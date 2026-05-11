Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τις δραματικές στιγμές αμέσως μετά την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σε μπαρ στην Καλλιθέα, όταν ένας 58χρονος άνδρας άνοιξε πυρ με υποπολυβόλο τύπου Ούζι.

Η 43χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε στον λαιμό από τις σφαίρες προσπαθούσε απεγνωσμένα να σταματήσει διερχόμενα οχήματα, ζητώντας βοήθεια για να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο.

Σε βάρος του 58χρονου ασκήθηκαν διώξεις για δύο κακουργήματα και πέντε πλημμελήματα. Συγκεκριμένα, κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοφορία υποπολυβόλου όπλου, ενώ αντιμετωπίζει επίσης τις κατηγορίες της οπλοχρησίας, της παράνομης κατοχής πυρομαχικών, των άσκοπων πυροβολισμών, καθώς και της οπλοκατοχής ενός μαχαιριού και ενός σπρέι πιπεριού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος βρισκόταν υπό την επήρεια μεγάλης ποσότητας αλκοόλ. Όταν η 43χρονη και ο σύντροφός της, που είναι ιδιοκτήτες του καταστήματος, του αρνήθηκαν την είσοδο στο μπαρ, εκείνος εξοργίστηκε, επέστρεψε στο αυτοκίνητό του, πήρε το όπλο και πυροβόλησε τη γυναίκα.

Ο 58χρονος έλαβε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του και αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του τακτικού ανακριτή την Τετάρτη 13 Μαΐου.