Σε μια δραστική πρωτοβουλία προχώρησε ο δήμος Καλλιθέας, ο οποίος δίνει οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ σε κάθε νέο παιδί που γεννιέται.

Η κίνηση, η οποία αποφασίστηκε μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, γίνεται στο πλαίσιο της στήριξης των νέων οικογενειών.

Η σχετική πρωτοβουλία είχε ξεκινήσει ήδη από το 2024, ωστόσο η εφαρμογή της συνάντησε απίστευτη γραφειοκρατία, αγκυλώσεις και εμπόδια. Η ενίσχυση καταβάλλεται αναδρομικά για παιδιά που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιουλίου 2024 και μετά, όπως ορίζει ο νόμος, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις.

Προϋποθέσεις δικαιούχων

Δικαιούχοι είναι οικονομικά ευάλωτοι μόνιμοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου Καλλιθέας, οι οποίοι πρέπει:

να έχουν δημοτικότητα στον Δήμο Καλλιθέας για τουλάχιστον δύο (2) έτη

να είναι Έλληνες πολίτες ή να φορολογούνται στην Ελλάδα για τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη πριν από το έτος γέννησης του παιδιού

να έχουν οικογενειακό εισόδημα έως 27.000 ευρώ (19.000 ευρώ σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας)

Tα παραπάνω εισοδηματικά όρια προσαυξάνονται κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί

Η χορήγηση της ενίσχυσης πραγματοποιείται μετά τον έλεγχο των προϋποθέσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Καλλιθέα: Πώς μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για την οικονομική ενίσχυση των 1.000 ευρώ

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους αυτοπροσώπως στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καλλιθέας, ώστε να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου:

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Πρωτόκολλο Δήμου Καλλιθέας Ματζαγριωτάκη 76, 1ος όροφος.

Οι αιτήσεις δεν υποβάλλονται μέσω email.

Σε περίπτωση που απαιτηθούν συμπληρωματικά δικαιολογητικά ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν από την αρμόδια υπηρεσία.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία κοινωνικής πολιτικής στα τηλέφωνα:

213 210 1233

213 210 1231

213 207 0328

Οι γονείς που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να προχωρήσουν στην υποβολή της αίτησής τους.