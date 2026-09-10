«Καλό ταξίδι, Γιώργο»: Βουβός θρήνος και λευκά τριαντάφυλλα στο σπίτι του Μαζωνάκη

Η αυλαία έπεσε πρόωρα και βίαια, βυθίζοντας τον καλλιτεχνικό κόσμο και ολόκληρη τη χώρα σε ένα βαρύ, εκκωφαντικό πένθος. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας από τους πιο λαοφιλείς, αυθεντικούς και ανατρεπτικούς ερμηνευτές της γενιάς του, πέρασε χθες στην αιωνιότητα σε ηλικία 54 ετών. Η τελευταία πράξη γράφτηκε μετά από ανακοπή καρδιάς που υπέστη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, βρισκόταν προκειμένου να υποβληθεί σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης.

Στη γειτονιά του, στη Βούλα, ο χρόνος μοιάζει να έχει παγώσει. Έξω από την κατοικία του, η ατμόσφαιρα είναι φορτισμένη από το συλλογικό μούδιασμα. Γείτονες, διερχόμενοι και συγκλονισμένοι θαυμαστές συρρέουν σιωπηλά για να εναποθέσουν λευκά τριαντάφυλλα και λιτά, αποχαιρετιστήρια σημειώματα στα κάγκελα, ένα τελευταίο, σιωπηλό χειροκρότημα για το καλό κατευόδιο του καλλιτέχνη που τους συντρόφευσε με τη φωνή του.

Την ίδια στιγμή, το σπίτι έχει σφραγιστεί από ισχυρή αστυνομική δύναμη που παραμένει άγρυπνη στο σημείο. Πρόκειται για την τυπική, πλην απόλυτα αυστηρή, διαδικασία του πρωτοκόλλου.

Η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της ενδελεχούς έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε το μοιραίο, τελεί εν αναμονή της ειδικής άδειας από τον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να προχωρήσει στον επιβεβλημένο έλεγχο των χώρων της κατοικίας του. Ένα πέπλο θλίψης έχει καλύψει τη χώρα, που καλείται πλέον να αποχαιρετήσει έναν δικό της άνθρωπο.