Το καλοκαίρι επέστρεψε μετά τη μίνι διακοπή: Πού θα φτάσει η θερμοκρασία στις αρχές Αυγούστου

Παρά το 24ωρο «ξέσπασμα» με μπουρίνια την Παρασκευή και το Σάββατο στην Αττική και έξι ακόμα περιοχές, το καλοκαίρι «επανήλθε» και τα προγνωστικά για τον Αύγουστο δείχνουν ότι η θερμορκασία θα κινείται σε υψηλές τιμές.

Ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, κάνει λόγο για ηλιόλουστο καιρό και άνοδο της θερμοκρασίας, παραθέτοντας γράφημα με τη μέση μέπγιστη θερμοκρασία για περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, η ανάρτησή του αναφέρει: «Το βασικό χαρακτηριστικό του επόμενου πενθημέρου θα είναι ο γενικά ξηρός και ηλιόλουστος καιρός. Η θερμότερη ημέρα φαίνεται να είναι η Τρίτη 28 Ιουλίου, ενώ από την Τετάρτη και κυρίως την Πέμπτη θα υπάρξει αποκλιμάκωση της ζέστης κυρίως στα ανατολικά και στην Αττική.

Οργανωμένες βροχές ή καταιγίδες δεν διακρίνονται παρά μόνο πολύ τοπικές απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά παραμένουν οριακά πιθανές. Πολύ ισχυρά μελτέμια θα επικρατήσουν στο Αιγαίο και στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Την επόμενη εβδομάδα διαφαίνεται μια σταδιακή αισθητή κατά τόπους άνδοδος της θερμοκρασίας», έγραψε.