Κάλυμνος: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο 44χρονος κυβερνήτης σκάφους

Το κατώφλι του εισαγγελέα πέρασε ο 44χρονος που συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας (18/05) από στελέχη του Λιμεναρχείου Καλύμνου, για την υπόθεση θανάτου 47χρονου, που έλαβε χώρα χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Καλύμνου.

Πλέον, ο 44χρονος έρχεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, σύμφωνα με απόφαση του εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τη Λιμενική Αρχή, τις βραδινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε το Ενιαίο Κέντρο Έρευνας Συντονισμού και Διάσωσης για περιστατικό πτώσης ατόμου στη θάλασσα από αλιευτικό σκάφος στην Κάλυμνο.

Άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Κατά την προσέγγιση, το πλήρωμα του περιπολικού εντόπισε τον 47χρονο να επιπλέει και να έχει εγκλωβιστεί σε σωσίβια λέμβο – κουλούρα, χωρίς τις αισθήσεις του και προχώρησε στην ανάσυρσή του από τη θάλασσα.

Ο 47χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στον λιμένα Καλύμνου και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καλύμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο άνδρας βρισκόταν πάνω σε αλιευτικό σκάφος μαζί με ακόμη ένα άτομο. Κάτω από αδιευκρίνιστες –μέχρι στιγμής– συνθήκες που διερευνώνται σχολαστικά από τις Αρχές, βρέθηκε στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Οι λιμενικές αρχές κινήθηκαν άμεσα και προχώρησαν στη σύλληψη του κυβερνήτη του αλιευτικού σκάφους.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο νεκρός είναι ημεδαπός και, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, φέρεται να είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές. Το Λιμενικό συνεχίζει τη συλλογή στοιχείων και καταθέσεων για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.