«Καμίνι» η Ελλάδα: Στους 40,4°C η θερμοκρασία – Οι 8 περιοχές που «ψήθηκαν»

Ασφυκτικός κλοιός ζέστης σάρωσε τη χώρα την Πέμπτη 27/08, με τον υδράργυρο να εκτοξεύεται πάνω από τους 40°C και το θερμόμετρο να χτυπά κόκκινο σε δεκάδες περιοχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών), 96 από τους 587 ενεργούς μετεωρολογικούς σταθμούς κατέγραψαν θερμοκρασίες από 37°C και πάνω.

Meteo.gr

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες της ημέρας

Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία πανελλαδικά καταγράφηκε στη Σπάρτη με 40,4°C, ενώ ακολούθησε η Ωλένη Ηλείας με 40,2°C.

Στις κορυφαίες θέσεις του χάρτη των υψηλότερων θερμοκρασιών κατά τις μεσημεριανές ώρες κατετάγησαν επίσης:

3η θέση: Σκάλα Μεσσηνίας

4η θέση: Πετροκεφάλι Ηρακλείου

Η Γαβαλού

Το Αγγελόκαστρο

Η Πάτρα

Το Κιλκίς

Η θερμή εισβολή διατήρησε τις συνθήκες έντονης ζέστης σε μεγάλο μέρος της χώρας, καθιστώντας την 27η Αυγούστου μία από τις πιο θερμές ημέρες του καλοκαιριού.

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Καιρός: Έρχεται διήμερο «φωτιά»

Σύμφωνα με τον πρόγνωση, η θερμική κλιμάκωση θα κρατήσει από την Παρασκευή (28/8) έως και την Κυριακή (30/8), όπου θα έχουμε συνδυασμό υψηλών θερμοκρασιών, ιδιαίτερα στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας, με πολύ δυνατούς βοριάδες στο Αιγαίο (μελτέμια).

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Για σήμερα Πέμπτη το καιρικό μοτίβο δεν αλλάζει, με υψηλές θερμοκρασίες που δεν θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς και ηλιοφάνεια, αλλά και βροχοπτώσεις στα ορεινά της Πελοποννήσου και της Ηπείρου.

Κατόπιν ωστόσο, το επόμενο τριήμερο, μία παροδική πτώση του υδραργύρου θα ακολουθήσει η προέλαση ενός κύματος θερμών αερίων μαζών από τα νοτιοδυτικά κυρίως της Αφρικής, που θα οδηγήσουν σε νέα αύξηση των θερμοκρασιών, περί τους 38-40 βαθμούς, και έως 42 κατά τόπους, μία τάση που θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα, μέσα στον Σεπτέμβριο.

Την ίδια στιγμή, τα μελτέμια θα πνέουν την ίδια περίοδο εξαιρετικά ενισχυμένα στο Αιγαίο, με την έντασή τους να αυξάνεται κινούμενα προς νοτιοανατολικά, από 5 - 6 μποφόρ στο βόρειο τμήμα, έως και 8 - 9 μποφόρ στα νοτιοανατολικά της Κρήτης.