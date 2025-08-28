Καμίνια: Σύλληψη 20χρονης για παραμέληση εποπτείας – Πώς ο 5χρονος βρέθηκε μόνος στο μπαλκόνι

Στη σύλληψη της 20χρονης προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές το βράδυ της Τετάρτης (27/8) στην περιοχή των Καμινίων, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Η νεαρή γυναίκα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή Πειραιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο ανήλικα αδέλφια της τελούν υπό προστατευτική φύλαξη στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Συνελήφθη βραδινές ώρες της 27-8-2025 στην περιοχή των Καμινίων, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καμινίων – Νέου Φαλήρου 20χρονη ημεδαπή, κατηγορούμενη για έκθεση ανηλίκου.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 26-8-2025 αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μετά από σήμα του Κέντρου Άμεσης Δράσης έσπευσαν άμεσα σε πολυκατοικία στην περιοχή των Καμινίων, όπου εντόπισαν ανήλικο άτομο το οποίο βρισκόταν σε μπαλκόνι διαμερίσματος χωρίς την παρουσία ενήλικα.

Κατόπιν οι ανωτέρω αστυνομικοί με άμεσες και συντονισμένες ενέργειες κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στο μπαλκόνι.

Στη συνέχεια, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καμινίων – Νέου Φαλήρου ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας ο οποίος διέταξε τη σύλληψη 20χρονης ημεδαπής συγγενούς του ανήλικου άτομου, η οποία εντοπίστηκε και συνελήφθη βραδινές ώρες της 27-8-2025 στην περιοχή των Καμινίων.

Η συλληφθείσα με τη σε βάρος της δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα»

Καμίνια: Το χρονικό πριν την σύλληψη

H 20χρονη είχε αναλάβει την φροντίδα των δύο μικρότερων αδελφών της — μιας 17χρονης και ενός 5χρονου αγοριού — καθώς η μητέρα τους απουσίαζε εκτός Αθηνών για επαγγελματικούς λόγους.

Ωστόσο, το βράδυ της Τρίτης (, η 19χρονη άφησε τον μικρότερο αδελφό υπό την επίβλεψη της 17χρονης, η οποία στη συνέχεια εγκατέλειψε και εκείνη το σπίτι, αφήνοντας το παιδί εντελώς μόνο του.

Διαβάστε ακόμα: Πειραιάς: Αστυνομικοί διέσωσαν 5χρονο από μπαλκόνι που ήταν κλειδωμένος στο σπίτι

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή των Καμινίων, όταν περαστικοί εντόπισαν το 5χρονο να κλαίει μόνο του στο μπαλκόνι και ειδοποίησαν τις αρχές. Οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ ανταποκρίθηκαν άμεσα, σκαρφάλωσαν στο μπαλκόνι και διέσωσαν το παιδί, το οποίο ήταν κλειδωμένο μέσα στο σπίτι.

Η 19χρονη αδερφή δήλωσε:

«Δεν άργησα, 20 λεπτά έκανα και γύρισα. Ήταν και η άλλη μου η αδερφή, είναι 17 είναι ανήλικη. Ήταν στο δωμάτιο και αυτό πήγε στο μπαλκόνι. Δεν περίμενα ότι θα σκαρφαλώσει στο μπαλκόνι γιατί του έχουμε πει να μην βγαίνει στο μπαλκόνι.

Πέταγε κάτι του σκύλου που έχουμε, γιατί έχουμε και ένα σκυλάκι. Μπορεί λίγο να τρόμαξε για ένα δύο λεπτά αλλά τώρα είναι καλά, είναι κομπλέ το παιδί, δεν φοβάται γιατί είμαι εγώ πλέον στο σπίτι.

Δεν τον αφήνω καν να βγει στο μπαλκόνι, δεν το επιτρέπω εγώ. Τον βλέπω, τα μάτια μου τα έχω δεκατέσσερα. Βασικά ήταν λάθος δικό μου, το παιδάκι καλύτερα θα ήταν να το έχω πάρει μαζί μου πολύ απλά».

Η μητέρα των παιδιών αναμένεται να παρουσιαστεί στο αστυνομικό τμήμα για να καταθέσει σχετικά με το περιστατικό, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο περαιτέρω παραμέλησης από την πλευρά της οικογένειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ