«Καμπανάκι» του ΕΦΕΤ για μπιφτέκια κοτόπουλου: Ανακαλείται παρτίδα με επικίνδυνο μικρόβιο

Στην άμεση ανάκληση του προϊόντος «Μπιφτέκι κοτόπουλου χωρίς γλουτένη» με ημερομηνία ανάλωσης 16/02/2027 και ημερομηνία παραγωγής / κατάψυξης 24/10/2025 που παράγεται από την εταιρεία «Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α.Ε. – Κοτόπουλα Καραγιαννάκη Χαλκιδικής», προχώρησε ο ΕΦΕΤ.

Σε ανακοίνωσή του, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) αναφέρει πως τα εν λόγω μπιφτέκια κοτόπουλου είναι μολυσμένα με σαλμονέλα.

Ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ανακάλυψαν την παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού κατά τυχαίο έλεγχο στο κατεψυγμένα παρασκεύασμα.

Έτσι, ο Φορέας προχώρησε άμεσα στην ανάκληση της παρτίδας ενώ παραμένουν σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές να μην προμηθευτούν το εν λόγω προϊόν για την ασφάλειά τους.