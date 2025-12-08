«Κάνω ότι είμαι καλά αλλά τα χάνω»: Συγκλονίζει ο πατέρας του 2χρονου που σκοτώθηκε από πίτμπουλ

Συγκλονίζει η κατάθεση ψυχής του τραγικού πατέρα από τη Ζάκυνθο, του οποίου το 2χρονο παιδί κατασπαράχθηκε από πίτμπουλ που είχε διασώσει η οικογένεια.

Πρόκειται για ένα προβληματικό σκυλί γνωστό για την επιθετικότητά του στο παρελθόμ, που κρατούσε η οικογένεια μέσα στο σπίτι, όπου έλαβε χώρα η αποτρόπαια επίθεση.

Ο πατέρας του παιδιού έχει δηλώσει: «Με φώναξε η κόρη μου η μικρή και έτρεξα γρήγορα. Αυτό θυμάμαι μόνο. Το σκυλί ήταν αδέσποτο, το πήραμε γιατί φωνάζουν στο χωριό ότι θα φάει τα ζώα και το πήρα εγώ για να έχει κάπου να μείνει και αυτό έφαγε το παιδί μου. Το παιδί μου με είδε, μου χαμογέλασε και "έκλεισε τα μάτια του''».

Διχασμένη η κοινή γνώμη για το πίτμπουλ

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο πατέρας είχε κρατηθεί για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου ενώ η μητέρα νοσηλεύτηκε καθώς έχει υποστεί σοκ, προτού επιστρέψουν στο σπίτι τους.

Όωπς μεταφέρει και ο Ant1, αυτή τη στιγμή η κοινή γνώμη έχει διαχαστεί για την αιματηρή επίθεση, με κάποιους να θεωρούν ότι όλη η ευθύνη πέφτει στους γονείς, και άλλους να θεωρούν ότι δεν γίνεται να επιτρέπεται σε σκυλί, με προηγούμενο θανάτωσης ανθρώπου, να ζήσει.

Στις τελευταίες του δηλώσεις, ο πατέρας αναφέρει πως δεν ισχύουν φήμες ότι οι γονείς είχαν εγκαταλείψει το παιδί στο σπίτι με το πίτμπουλ, καθώς την ώρα που η μητέρα του είχε πάει για ψώνια, βρισκόταν ο ίδιος εκεί.

Επίθεση πίτμπουλ - «Κάνω ότι είμαι καλά αλλά τα χάνω»

Τη στιγμή όμως που βγήκε από το σπίτι για να βοηθήσει τη γυναίκα του με το κουβάλημα, τότε ήταν που το επικίνδυνο σκυλί βρήκε την ευκαιρία να επιτεθεί στο βρέφος.

Εμείς ετοιμαζόμασταν για ταξίδι, η γυναίκα μου πήγε για ψώνια και επειδή έβρεχε πήγα γρήγορα να κατεβάσουμε τα πράγματα. Το παιδί ήταν μέσα στα πόδια μας. Έφυγα από το αμάξι δέκα μέτρα και πήγα μέσα, άφησα τα πράγματα πάνω στον καναπέ και τα υπόλοιπα τα πήρε η γυναίκα μου. Μετά άκουσα τη μικρή να φωνάζει αυτό μόνο».

Σχετικά με τις φήμες για εγκατάλειψη είπε: «Να εγκαταλείψω εγώ το παιδί μου; Με ποια λογική το έγραψε αυτός ο άνθρωπος αυτό; Τα έχουν κάνει μπάχαλο. Ο καθένας λέει ό,τι γουστάρει, μερικοί γελάνε, μερικοί βρίζουν. Μερικοί λένε φταίνε οι γονείς και τα χίλια δύο.

Όλο αυτό έγινε από την κακιά την τύχη. Εϊμαστε τώρα εκτός νοσοκομείου γιατί μας έδιωξαν τρεις η ώρα. Δεν ξέρω ποιον να στηρίξω πρώτα. Εμένα; Τον πατέρα μου, τον αδερφό μου, τη γυναίκα, τα παιδιά μου; Απλά κάνω ότι είμαι καλά και τα χάνω».