Καπερνάρος για Ρούτσι: «Προπηλάκισε τους δικηγόρους, περιφέρεται στην αίθουσα ως νταής»

Διευκρινιστική δήλωση σχετικά με το συμβάν που έλαβε χώρα στη Λάρισα, όπου γίνεται η δίκη για τα Τέμπη, έκανε ο Βασίλης Καπερνάρος. Ο δικηγόρος μίλησε για τη φραστική επίθεση σε βάρος του Πάνου Ρούτσι, εξηγώντας τι συνέβη.

Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, ο κ. Καπερνάρος κατηγόρησε τον κ. Ρούτσι πως «μας επιτέθηκε (σ.σ. φραστικά) και μας καθύβρισε».

Κατήγγειλε, δε, πως «μέσα στην αίθουσα, περιφέρεται ως νταής, φορώντας ένα καπέλο...».

Όσον αφορά στο μεταξύ τους επεισόδιο έξω από την αίθουσα, ισχυρίστηκε πως τον πλησίασε και τον εξύβρισε με εκείνον να του απαντάει: «Τι θες; Άντε κάνε απεργία».

«Δεν τα έχω εγώ με τον κ, Ρούτσι. Είναι ένας πονεμένος γονιός, αλλά πονεμένοι είναι και άλλοι» είπε σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του.

Ακόμα ο ίδιος περιέγραψε πώς 4-5 δικηγόροι της πολιτικής αγωγής, προκαλούν εντάσεις στην αίθουσα, ξεσηκώνοντας και τους συγγενείς.

Σημείωσε πως την ώρα που εξέταζε μάρτυρα, τα άτομα αυτά άρχισαν να «ουρλιάζουν» μέσα στην αίθουσα. Έκανε λόγο για «σεσημασμένους θορυβοποιούς».

Στο πλαίσιο της έντασης αυτής, ο «κ. Ρούτσι θεώρησε ότι μπορεί να προπηλακίσει τους δικηγόρους και να τους εξιβρύσει, χυδαιότητα, απειλές…».