Αναστάτωση προκάλεσε ο νέος σεισμός που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Άγιον Όρος, με τους επιστήμονες να εμφανίζονται επιφυλακτικοί για την εξέλιξη της ακολουθίας, συστήνοντας όμως ψυχραιμία, καθώς το φαινόμενο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Όπως σημειώνει ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης, στο Reader.gr, «ο σεισμός αποτελεί συνέχεια της ακολουθίας που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2024, με τον μεγαλύτερο σεισμό μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ να σημειώνεται στις 7 Ιουνίου 2025».

Άγιον Όρος: «1.900 σεισμοί από τον Ιούνιο του 2024»

Όπως επισημαίνει ο κ. Καραστάθης, «από τον περσινό Ιούνιο μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 1.900 σεισμοί, με την ακολουθία να συνεχίζεται», ωστόσο από αυτούς «μόνο 10 είχαν σημαντικά μεγέθη πάνω από 4 Ρίχτερ».

Η σημερινή σεισμική δόνηση των 4,8 βαθμών ήταν η μεγαλύτερη μετά τα 5,3 Ρίχτερ «και αυτό που έχει σημασία και μπορεί να αξιολογηθεί είναι μετά τον ισχυρότερο σεισμό έχουν ακολουθήσει ακόμα 390 με μικρότερα μεγέθη», τονίζει ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Παράλληλα, εκτός από τη σημερινή, υπήρξε και άλλη δόνηση μεγέθους 4 Ρίχτερ, καθώς και άλλες 23 με μέγεθος άνω των 3 Ρίχτερ. «Αυτή η εικόνα θα μπορούσε να αποδεικνύει έναν μετασεισμικό χαρακτήρα στην ακολουθία», εξηγεί ο κ. Καραστάθης.

«Δεν μπορούμε να είμαστε με ασφάλεια καθησυχαστικοί»

Κατά τον ίδιο, «με τη στατιστική αξιολόγηση που κάνουμε, οι τιμές δεν έχουν φτάσει στο σημείο ώστε να είμαστε με ασφάλεια καθησυχαστικοί, λόγω του ότι το δυναμικό του ρήγματος που έχει σταθεροποιηθεί είναι μεγαλύτερο του μέχρι τώρα σημειωθέντος μεγέθους των 5,3 Ρίχτερ».

«Μπορεί να κρατάμε επιφύλαξη, βλέπουμε κάποια θετικά σημάδια - όπως μείωση των μεγεθών, αραίωση στην ακολουθία κλπ - αλλά δεν φτάνουν για να είμαστε πλήρως καθησυχαστικοί», τονίζει ο κ. Καραστάθης.

Σεισμός στο Άγιον Όρος: «Να είμαστε προσεκτικοί και επιφυλακτικοί, αλλά και αισιόδοξοι»

Την ίδια ώρα, «δεν μπορεί να αποκλειστεί μαθηματικά το ενδεχόμενο να σημειωθεί σεισμός πάνω από τα 5,3 Ρίχτερ, στη σεισμολογία όμως έχει μεγάλη σημασία ότι τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι δεν έχουν την ίδια πιθανότητα».

«Πρέπει να γίνει κατανοητό στον κόσμο ότι είναι τελείως διαφορετικές πιθανότητες να ακολουθήσουμε ένα σενάριο που φαίνεται ότι διαμορφώνεται - δηλαδή η πτώση των μεγεθών - παρά να υποθέσουμε ότι θα πάμε μεγαλύτερο. Βέβαια, τεχνικά δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί και για αυτό υπάρχει αυτή η επιφύλαξη», τονίζει ο Βασίλης Καραστάθης και καταλήγει:

«Θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στο πρώτο σενάριο: Να είμαστε προσεκτικοί και επιφυλακτικοί, αλλά και αισιόδοξοι ότι κάποια στιγμή θα έχουμε τις τιμές που θα μάς επιτρέψουν να είμαστε απολύτως καθησυχαστικοί».