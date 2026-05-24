Καρδίτσα: Νεκρός 46χρονος δρομέας που κατέρρευσε κατά τη διάρκεια αγώνα

Ένας 46χρονος δρομέας που συμμετείχε στο 9ο Πλαστήριο Αγώνα δρόμου στην Καρδίτσα έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της διαδρομής.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας, που συμμετείχε στη διαδρομή των 10 χλμ, κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του αγώνα, χάνοντας τις αισθήσεις του.
Οι γιατροί του αγώνα τού έδωσαν τις πρώτες βοήθειες και ύστερα διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Καρδίτσας.
Εκεί, και παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί, ο 46χρονος κατέληξε.
Η είδηση του θανάτου του σόκαρε τους συμμετέχοντες και αποφασίστηκε η ματαίωση των επόμενων διαδρομών αλλά και των απονομών.
