Καρναβάλι ή επιχειρησιακό θρίλερ; 107 συλλήψεις και εκατοντάδες παραβάσεις στην Πάτρα

Η Αχαΐα βρέθηκε στο επίκεντρο ενός εκτεταμένου επιχειρησιακού σχεδιασμού της ΕΛ.ΑΣ., με στόχο την ασφάλεια των επισκεπτών και την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού.

Σε διάστημα πέντε ημερών, οι Αρχές πραγματοποίησαν χιλιάδες ελέγχους, με αποτέλεσμα δεκάδες συλλήψεις και σημαντικές κατασχέσεις.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, οι έλεγχοι ήταν εντατικοί, καλύπτοντας από τροχονομικές παραβάσεις μέχρι διακίνηση ναρκωτικών και παραεμπόριο.

Ένα από τα πιο «βαριά» επιχειρησιακά απολογιστικά των τελευταίων ετών. Έλεγχοι 'εγιναν σε 2.784 άτομα και 1.864 οχήματα συνολικά.

428 άτομα προσήχθησαν. 107 άτομα συνελήφθησαν για διάφορα αδικήματα.

Αναλυτικά οι συλλήψεις:

49 για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών

12 για παράνομο υπαίθριο εμπόριο και τελωνειακές παραβάσεις

11 για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων

10 για κλοπές

3 για κυκλοφορία πλαστών χαρτονομισμάτων

2 για καταδικαστικές αποφάσεις

2 για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης

1 για παραβάσεις σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος

17 για λοιπά αδικήματα

Η Τροχαία βεβαίωσε 658 παραβάσεις, εκ των οποίων 19 αφορούσαν οδήγηση υπό την επήρεια μέθης - ένα από τα πιο ανησυχητικά στοιχεία της περιόδου.

Κατασχέσεις που ξεχωρίζουν

Ναρκωτικά 67,1 γραμμάρια κάνναβης και 20 αυτοσχέδια τσιγάρα,

και 15,7 γραμμάρια κοκαΐνης,

7 γραμμάρια MDMA

18 δισκία ecstasy

Όπλα

12 μαχαίρια, σουγιάδες

36 φυσίγγια διαμετρήματος 38mm

Παραεμπόριο 616 είδη παραεμπορίου

1. Πλαστά χαρτονομίσματα και ναρκωτικά: Στις 23 Φεβρουαρίου, τρεις ημεδαποί συνελήφθησαν στην Πάτρα όταν ένας εξ αυτών προσπάθησε να χρησιμοποιήσει πλαστό χαρτονόμισμα των 50 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκαν ακόμη πέντε πλαστά χαρτονομίσματα, 130 ευρώ και μικροποσότητες κάνναβης.

2. Διακίνηση ναρκωτικών: Μία ημέρα νωρίτερα, στις 22 Φεβρουαρίου, δύο άνδρες συνελήφθησαν με ποσότητες κάνναβης, MDMA και 18 δισκία ecstasy, τα οποία φέρονται να προόριζαν για διακίνηση κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.