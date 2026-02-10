Πεπεισμένος ότι δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια είναι ο αδελφός του 59χρονου που βρέθηκε νεκρός σε γκρεμό περίπου 300 μέτρων μέσα στο όχημά του στο Καρπενήσι.

Όπως μετέφερε ο αδελφός του θύματος στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ο 59χρονος αντιμετώπιζε ψυχικά προβλήματα, ενώ τον τελευταίο καιρό είχε επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας του και είχε τάσεις αυτοκτονίας.

Πριν από 4 χρόνια είχε νοσηλευτεί για 1,5 χρόνο σε ψυχιατρικό ίδρυμα, ενώ τον Δεκέμβριο οι ψυχίατροι που επισκέφτηκε στην Αθήνα δεν έκριναν ότι έπρεπε να νοσηλευτεί, ωστόσο στο Βόλο που απευθύνθηκε στη συνέχεια νοσηλεύτηκε για δύο εβδομάδες.

«Ο αδελφός μου ήταν ψυχασθενής και είχε πάθει υποτροπή τώρα τελευταία, από τον Δεκέμβρη και μετά. Πήγε στο νοσοκομείο στην Αθήνα για 10 μέρες, μετά δεν βελτιωνόταν, ξαναπήγε σε άλλο νοσοκομείο του Βόλου για δύο εβδομάδες και γύρισε πάλι τα ίδια. Έπρεπε να μην τον βγάλουν γρήγορα. Άλλοι σκοτώνουν, άλλοι αυτοκτονούν.

Πριν από 4 χρόνια είχε νοσηλευτεί για 1,5 χρόνο. Τους βγάζουν έξω και μετά γίνονται αυτά που γίνονται. Είχε πάνω από δύο μήνες να οδηγήσει και ξαφνικά χωρίς να μου πει τίποτα πήγε και πήρε το αυτοκίνητο και έφυγε χωρίς να ξέρω τίποτα, ένα χιλιόμετρο πιο πέρα έπεσε. Είχε μέρες να βγει από το σπίτι. Στο κρεβάτι καθόταν. Μάλλον αυτοκτονία είναι. Είχε τάσεις αυτοκτονίας. Φταίνε οι ψυχίατροι που τους αφήνουν. Δεν είναι εγκληματική ενέργεια. Ρούχα φορούσα, αλλά μπορεί να βγήκαν όπως έπεφτε. Τον τελευταίο καιρό δεν έτρωγε τίποτα, ήταν πολύ χάλια».