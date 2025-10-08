Πάνος Ρούτσι: «Από το εξωτερικό οι τεχνικοί σύμβουλοι και οι εξετάσεις εκταφής του γιου μου»

Στο Mega και στην εκπομπή «Live News» μίλησε το απόγευμα της Τετάρτης (8/10) ο Πάνος Ρούτσι, που πραγματοποιούσε επί 23 ημέρες απεργία πείνας στην πλατεία Συντάγματος, ζητώντας την εκταφή και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του, Ντένις.

Ο Πάνος Ρούτσι, μεταξύ άλλων, ξεκαθάρισε πως η εκταφή της σορού του γιου του Ντένις, θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, συμπληρώνοντας πως οι τεχνικοί σύμβουλοι θα είναι από το εξωτερικό.

«Οι τεχνικοί σύμβουλοι θα είναι από το εξωτερικό. Οι εξετάσεις εκταφής θα γίνουν σε εργαστήρια στο εξωτερικό» ανέφερε ο Πάνος Ρούτσι, προσθέτοντας πως «βήμα-βήμα θα καταφέρουν να δικαιωθούν».

Πάνος Ρούτσι: Γιατί χρειάστηκαν 23 ημέρες για να γίνει δεκτό το αίτημά του

Οπρώην πρόεδρος ένωσης ποινικολόγων, Γιάννης Γλύκας μίλησε στο Action24 και την εκπομπή «Action Τώρα» για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος τη σταμάτησε καθώς εκπληρώθηκε το αίτημά τους για την εκταφή και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του, Ντένις.

«Δεν έπρεπε να περάσουν 23 ημέρες και έπρεπε να ικανοποιηθούν τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί, ήδη πιο πριν. Είναι μία λάθος διαδικασία, εγώ οφείλω να σας πω πως δεν καταλαβαίνω τη λογική, σε σχέση με την κύρια δίκη, διαδικασία» είπε αρχικά ο κ. Γλύκας για την υπόθεση Ρούτσι.

«Δεν γίνεται να υπάρχει ήδη μία κύρια διαδικασία και να μην έχουν απαντηθεί βασικά ερωτήματα, να μην έχουν γίνει τοξικολογικές σε τουλάχιστον μισά από τα θύματα, τα οποία φαίνεται να έχουν απανθρακωθεί. Από εκεί μπορεί να δημιουργηθούν αρκετά ζητήματα, μπορεί να μην βγάλει τίποτα, μπορεί να βγάλει πάρα πολλά» συνέχισε ο πρώην πρόεδρος ένωσης ποινικολόγων.

«Αν δεν βγάλει τίποτα, όλα καλά, αν όμως αυτή η διαδικασία βγάλει ειδήσεις, νέα ερωτηματικά, καταλαβαίνετε πως θα έχουμε πάρα πολλά νέα δεδομένα» πρόσθεσε ο κ. Γλύκας για την υπόθεση του Πάνου Ρούτσι.

«Η δίκη ενδεχομένως να αναβληθεί μέχρι να ολοκληρωθεί η προδικαστική διαδικασία. Δεν υπήρχε κανένα νομικό κώλυμα για να μην ικανοποιηθούν τα αιτήματα του Πάνου Ρούτσι» κατέληξε ο πρώην πρόεδρος ένωσης ποινικολόγων.