Καρυστιανού: «Ήταν μια κολοβή δίκη - Κάποια στιγμή θα ξαναγίνει σωστά, όχι μόνο με 36 κατηγορούμενους»

Η Μαρία Καρυστιανού με αφορμή τη δίκη των Τεμπών τη Δευτέρα (23/3) λόγω αίθουσας, μίλησε για τα λάθη και τις παραλείψεις που οδήγησαν στην οργή των συγγενών θυμάτων.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καθαρές κουβέντες» στο Open, δήλωσε εταξύ άλλων κατά την έναρξη της ομιλίας της: «Περιμένουμε τρία χρόνια ια αυτή τη δίκη. Και δεν υπάρχει κατάλλλη αίθουσα; Άρχισε φυσικά να δημιουργείται μια ένταση μεταξύ μας, μαζί με τους δικηγόρους, μαζί με τους δικαστικούς. Έγινε και το θέμα με τους δημοσιογράφους, το οποίο θεωρώ και εγώ πολύ σημαντικό (που τους έδιωξαν από τον χώρο).

Επομένως όλα αυτά έφεραν ένταση και καυγάδες, αντί να ξεκινήσει η δίκη. Άρα μήπως ο στόχος είναι τελικά να σταματήσουμε να πηγαίνουμε και να ασχολούμαστε και εμείς και ο κόσμος με τη δίκη;», δήλωσε.

Ενώ σχολιάζοντας την αίθουσα ανέφερε: «Ήταν μια αίθουσα που προετοίμαζαν δύο χρόνια. Ακούσαμε το κόστος της. Οπότε περιμέναμε να δούμε μια σούπερ αίθουσα. Και βρεθήκαμε σε αυτό το μικρό κτίριο, με 400 άτομα χωρητικότητα, ενώ ο κύριος Φλωρίδης, το Υπουργείο, οι αρμόδιοι γνώριζαν ότι θα βρίσκονταν περίπου 600 παράγοντες δίκης.

Μαρία Καρυστιανού: «Η αποκάλυψη της αλήθειας δεν μπορεί να γίνει με τόσο περιορισμένο κατηγορητήριο»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε: «Πηγαίνουμε σε μια κολοβή δίκη. Δεν είναι όλες οι κατηγορίες, ούτε όλοι οι κατηγορούμενοι. Εγώ θα πω μονάχα ότι εύχομαι, είμαι σίγουρη, ότι κάποια στιγμή η δίκη των Τεμπών θα ξαναγίνει. Θα ξαναγίνει σωστά, ξεκινώντας από την ανακριτική διαδικασία που θα οδηγήσει σε όλες τις κατηγορίες, σε όλους του κατηγορούμενους και σε μια σωστή δίκη. Που θα δείτε τότε, δεν θα είναι 36 κατηγορούμενοι.

Θα είναι πολλοί παραπάνω γιατί πλέον έχουμε τρία εγκλήματα. Δεν έχουμε μόνο το έγκλημα της σύγκρουσης. Έχουμε το έγκλημα της πυρόσφαιρας και έχουμε και το έγκλημα της συγκάλυψης. Έτσι θα έχουμε μια πολύ μεγάλη αίθουσα για να γίνει σωστά η δίκη.

Αρά εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει για να δικαιώσουμε τη μνήμη των παιδιών μας είναι η αποκάλυψη της αλήθειας. Και η αποκάλυψη της αλήθειας δεν μπορεί να γίνει όταν πας με ένα τόσο περιορισμένο κατηγορητήριο», δήλωσε μεταξύ άλλων.