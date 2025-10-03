Καρυστιανού για Κοβέσι: «Ένιωσα ντροπή που μάς είπε πως η χώρα μας προστατεύει το έγκλημα»

Η Πρόεδρος Συλλόγου Τεμπών 2023, Μαρία Καρυστιανού, μίλησε στο Mega μετά την επίσκεψη της επικεφαλής της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρας Κοβέσι στην Ελλάδα, η οποία στάθηκε μεταξύ άλλων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το δυστύχημα των Τεμπών.

«Καταρχάς, εγώ αισθάνθηκα ντροπή που έρχεται μία Ευρωπαία αξιωματούχος να μας πει μέσα στη χώρα μας, ότι η χώρα μας προστατεύει το έγκλημα, το οποίο τελείται από τους πολιτικούς» είπε, μεταξύ άλλων, η Μαρία Καρυστιανού.

«Το άρθρο 86 είναι πρόβλημα, το έχουμε εντοπίσει και εμείς και προστατεύει τους πολιτικούς ακόμη και σε περίπτωση κακουργημάτων, όπως την υπόθεση των Τεμπών και όχι μόνο» πρόσθεσε η Πρόεδρος Συλλόγου Τεμπών 2023.

Μαρία Καρυστιανού: Τι είπε για Κοβέσι, άρθρο 86

«Καταρχάς, εγώ αισθάνθηκα ντροπή που έρχεται μία Ευρωπαία αξιωματούχος να μας πει μέσα στη χώρα μας, ότι η χώρα μας προστατεύει το έγκλημα, το οποίο τελείται από τους πολιτικούς.

Το άρθρο 86 είναι πρόβλημα, το έχουμε εντοπίσει και εμείς και προστατεύει τους πολιτικούς ακόμη και σε περίπτωση κακουργημάτων, όπως την υπόθεση των Τεμπών και όχι μόνο.

Αυτό ακούσαμε χθες από την Ευρωπαία εισαγγελέα, ότι το άρθρο 86 είναι προστατευτικό του εγκλήματος, δεν την αφήνει να κάνει έρευνα, να ασκεί διώξεις. Βέβαια, σαν θεσμός, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι υπεράνω των εθνικών νόμων που σημαίνει ότι θα μπορέσει να κάνει τη δουλειά της, και να ασκήσει διώξεις και να κάνει την έρευνα.

Εγώ θα πω ότι ο κ. Πλακιάς μπορεί να μην ξέρει για το ΕΟΔΑΣΑΑΜ, που μιλάει για άγνωστη, εύφλεκτη ουσία.

Το θέμα με το 86 είναι πολύ πιο σοβαρό για εμάς, γιατί είναι ένα πλυντήριο που ξεπλένει ποινικές ευθύνες. Μην ξεχνάμε ότι ο κ. Τριαντόπουλος δεν είχε καμία αρμοδιότητα να πάει στο σημείο του δυστυχήματος και να τα εξαφανίσει, στρώνοντας άσφαλτο. Επομένως, το 86 δεν πρέπει να ισχύει για τον Τριαντόπουλο και τον εντολέα του».