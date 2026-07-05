Καστελόριζο: «Ο γιατρός δεν συνελήφθη», λέει η ΕΛΑΣ - Φέρεται να κλείδωσε υπάλληλο του Δήμου στο σπίτι της

Την εκδοχή της ΕΛ.ΑΣ για την υπόθεση που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις και αφορά τη σύλληψη του μοναδικού αγροτικού γιατρού στο Καστελόριζο μετά από καταγγελία φέρνει στο φως η εκπομπή Εξελίξεις Τώρα στο MEGA.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας που επικαλείται η εκπομπή, ο γιατρός στο βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου δεν φοράει χειροπέδες, ούτε συνελήφθη στο πλαίσιο αυτοφώρου.

Όπως υποστηρίζει η αστυνομία, τού ζήτησαν να πάει στο αστυνομικό τμήμα, προκειμένου να καταθέσει για τις δύο καταγγελίες που είχαν γίνει σε βάρος του.

Ο γιατρός λόγω του ότι είχε προκύψει ένα επείγον περιστατικό στο ιατρείο, είπε στους αστυνομικούς να διαθέσουν μέσο μεταφοράς και αυτός είναι ο λόγος που οδηγήθηκε στο τμήμα υπό τη συνοδεία περιπολικού.

Καστελόριζο: Δεύτερη καταγγελία εναντίον του γιατρού

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως πραγματοποιήθηκε και δεύτερη καταγγελία σε βάρος του γιατρού, μετά από τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε, κατά την οποία κατήγγειλε τις συνθήκες διαβίωσης σε σπίτι που τού είχαν παραχωρήσει στο Καστελόριζο.

Μετά από όσα είπε δημόσια, κλιμάκιο του Δήμου εστάλη στο σπίτι, προκειμένου να το ελέγξει και, σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός φέρεται να κλείδωσε υπάλληλο του Δήμου σε δωμάτιο του σπιτιού της.

Η γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος του γιατρού, ο οποίος ούτε τότε συνελήφθη, αλλά κλήθηκε να καταθέσει στο αστυνομικό τμήμα.