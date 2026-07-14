Καστοριά: Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση ο 4χρονος που έπεσε στην πισίνα

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται το 4 ετών αγοράκι, που έπεσε στην πισίνα του σπιτιού της οικογένειάς του στην Καστοριά.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες της ΕΡΤ, το παιδί ήταν σε διακοπές με την οικογένειά του από τη Ρωσία και βρίσκονταν στο σπίτι του παππού του, όταν βρέθηκε μέσα στο νερό.

Όταν έγινε αντιληπτή η απουσία του και το είδαν μέσα στην πισίνα, ο παππούς πήδηξε και το ανέσυρε από τον πάτο.

Το μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο της Καστοριάς, όπου οι γιατροί έκαναν ΚΑΡΠΑ για περίπου 15 λεπτά για να το επαναφέρουν.

Μόλις επανήλθε, οι γιατρί τον διασωλήνωσαν και διακομίστηκε, μέσω Μαλγάρων, στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου υπάρχει εξιδεικευμένη μονάδα για παιδιά.

Οι τελευταίες πληροφορίες για την υγεία του 4χρονου αναφέρουν πως είναι σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, με τους γιατρούς να κάνουν εξετάσεις σήμερα, Τρίτη (14/07), για να διαπιστώσουν την κατάσταση του εγκεφάλου του.

Η οικογένειά του είναι σε κατάσταση σοκ, με τη μητέρα του να είναι συνεχώς στο πλευρό του, μαζί με τα άλλα παιδιά της.