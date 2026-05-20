Καταδικάστηκε 26χρονος για κατασκοπεία στη Σούδα - Άγνωστο πού έστειλε το υλικό

Σε ποινή φυλάκισης 7 ετών και 1 μήνα, χωρίς αναστολή, καταδικάστηκε ο 26χρονος άνδρας που συνελήφθη τον περασμένο Ιούνιο με την κατηγορία της κατασκοπείας της αμερικανικής βάσης στη Σούδα.

Όπως γίνεται γνωστό από την ΕΡΤ, ο άνδρας, που είναι αζέρικης καταγωγής, κάθισε στο εδώλιο και καταδικάστηκε για τις πράξεις του.

Είχε συλληφθεί το 2025 στην Κρήτη και ειδικότερα στο δωμάτιο ξενοδοχείου όπου είχε καταλύσει για να παρακολουθεί τη Σούδα.

Το κατάλυμα «έβλεπε» στη βάση και ο 26χρονος εξερχόταν μόνο για να προμηθευτεί είδη πρώτης ανάγκης.

Στην κατοχή του εντοπίστηκε μία φωτογραφική μηχανή, ένα κινητό και μία κάρτα μνήμης στην οποία βρέθηκαν 5.000 βίντεο και φωτογραφίες από τα πολεμικά στη Σούδα.

Το υλικό, όπως αποδείχθηκε από την έρευνα, το έστελνε σε άγνωστο άτομο μέσω μίας κρυπτογραφημένης εφαρμογής που δεν άφηνε ψηφιακά ίχνη.

Παραμένει άγνωστο τι είπε ο ίδιος κατά τη δικάσιμο της υπόθεσης κατασκοπείας και εάν επιχείρησε να δικαιολογήσει τις πράξεις του.