Καταγγελία για το ΑΤ Αγίων Αναργύρων: «Μου είπαν να τον προκαλέσω να με χτυπήσει για να τον συλλάβουν»

Μια ιδιαίτερα σοβαρή καταγγελία, στην οποία εμπλέκονται αστυνομικοί του ΑΤ Αγίων Αναργύρων, του τμήματος έξω από το οποίο είχε δολοφονηθεί η Κυριακή Γρίβα, έρχεται στο φως από 35χρονη μητέρα δύο παιδιών, θύμα ενδοοικογενειακής βίας.

Η γυναίκα, σύμφωνα με το Mega, υποστηρίζει ότι έχει προχωρήσει συνολικά σε τρεις καταγγελίες (2023, 2024 και το περασμένο έτος) για τη βίαιη συμπεριφορά του συντρόφου της, χωρίς να υπάρξει ουσιαστική προστασία ή άμεση παρέμβαση από τις Aρχές.

Όπως περιγράφει, σε ένα από τα περιστατικά εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα «μέσα στα αίματα» ζητώντας βοήθεια, καταγγέλλοντας ότι υπήρξε αδιαφορία και καθυστερημένη αντίδραση, ενώ της ζητήθηκε, όπως λέει, να καλέσει η ίδια το 100 παρότι βρισκόταν ήδη στο τμήμα.

Η 35χρονη αναφέρει επίσης ότι σε προηγούμενη καταγγελία της δεν πραγματοποιήθηκε άμεση σύλληψη του δράστη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ αστυνομικοί σύμφωνα με τα λεγόμενά της την οδήγησαν στο σπίτι της και της συνέστησαν να παραμείνει σε ασφαλές περιβάλλον.

Στο πιο πρόσφατο περιστατικό, η ίδια περιγράφει ιδιαίτερα βίαιη επίθεση από τον σύντροφό της, μετά την οποία κατέφυγε σε κοινωνική υπηρεσία δήμου και στη συνέχεια σε άλλο αστυνομικό τμήμα, όπου και τελικά συνελήφθη ο δράστης, καταδικάζοντας αργότερα σε ποινή φυλάκισης με αναστολή. Στην γυναίκα έχει χορηγηθεί και panic button για την προστασία της.

Από την πλευρά της, η ΕΛΑΣ απαντά ότι οι αναφορές περί αδράνειας ή πλημμελούς διαχείρισης δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, απορρίπτοντας τις σχετικές καταγγελίες.