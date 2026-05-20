Συγκλονίζει ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα: «Μόνο ένας από τους αστυνομικούς μού ζήτησε συγγνώμη»

Ο πατέρας της δολοφονημένης από τον πρώην σύντροφό της Κυριακής Γρίβα, ξέσπασε στην ΕΡΤ, μετά την πρόταση της εισαγγελέα για παραπομπή σε δίκη των τεσσάρων αστυνομικών που συνομίλησαν μαζί της λίγο πριν την άγρια γυναικοκτονία, έξω από το Αστυνομικό Τμήμα στους Αγίους Αναργύρους.

Ο πατέρας της περιέγραψε τα γεγονότα και την εγκληματική αμέλεια των αστυνομικών που οδήγησαν στη δολοφονία της Κυριακής, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων.

«Αν έκαναν αυτά που έπρεπε, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Δεν έκαναν τα αυτονόητα της δουλειάς τους», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα ξεκαθάρισε ότι δεν στοχοποιεί συνολικά την αστυνομία.

Πατέρας Κυριακής: «Μόνο ένας αστυνομικός ζήτησε συγγνώμη»

Αναφερόμενος στη στάση των εμπλεκομένων, τόνισε ότι μόνο ένας αστυνομικός του ζήτησε συγγνώμη: «Ήρθε στο δικαστήριο και μου είπε “έκανα λάθος”». Όπως είπε, κανένας άλλος δεν επικοινώνησε μαζί του, ενώ κατήγγειλε και απαξιωτική συμπεριφορά από πλευράς άλλων εμπλεκομένων κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας.

Ο πατέρας της Κυριακής δήλωσε ότι έχει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και ζήτησε τη μέγιστη δυνατή ποινή για τους υπευθύνους: «Να τιμωρηθούν με τη μέγιστη ποινή. Να είναι προς παραδειγματισμό», σημείωσε, χαιρετίζοντας την πρόταση της εισαγγελικής αρχής για παραπομπή σε βαθμό κακουργήματος.

Σχολιάζοντας τον ρόλο των αστυνομικών τη στιγμή του εγκλήματος ο Θανάσης Γρίβας σημείωσε χαρακτηριστικά: «Έδωσαν στον δράστη όλο το χρόνο και όλο τον χώρο να δράσει», υποστηρίζοντας ότι αν είχαν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες από τη στιγμή που η κόρη του πήγε στο αστυνομικό τμήμα, η τραγωδία θα είχε αποφευχθεί.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες παραλείψεις, όπως η μη παροχή άμεσης προστασίας στο θύμα και η ανεπαρκής αντίδραση των παρευρισκόμενων αστυνομικών. «Το παιδί μου το έχασα. Τουλάχιστον να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι όπως τους αξίζει» συμπλήρωσε ο πατέρας.