Ο απαράδεκτος Νίκος Παππάς, τα πυρά στη Neuropublic και η κατάργηση της υποβολής ευχών 

Τα όσα απαράδεκτα συνέβησαν προχθές βράδυ στο Στρασβούργο με αρνητικό πρωταγωνιστή τον Νίκο Παππά προκάλεσαν συναγερμό στην Αθήνα αφού έγινε γρήγορα σαφές ότι για ακόμη μια φορά στον ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να διαχειριστούν μια κρίση. O Παππάς πλάκωσε στο ξύλο τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο χωρίς αφορμή, όπως λένε οι παριστάμενοι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, ενώ ο ίδιος ο Γιαννόπουλος υποστήριξε πως ο Παππάς του τα έχει κρατημένα γιατί πριν οκτώ χρόνια είχε γράψει ένα άρθρο που δεν του είχε αρέσει. Το ευτύχημα μετά από μια τόσο δυσάρεστη ιστορία είναι πως, ο κόσμος αρχίζει πια να καταλαβαίνει το πόσο «πολιτισμένοι» είναι όλοι οι αντισυστημικοί που τάζουν λαγούς με πετραχήλια και ευαγγελίζονται μια άλλη κοινωνία, ενώ στην πραγματικότητα οι ίδιοι αποτελούν ίσως την χειρότερη μορφή της.

Οι αποτυχημένες επιλογές Τσίπρα

Στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που έχει υπάρξει κατά καιρούς κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, μου έλεγε χθες πως είναι πασιφανές ότι το κριτήριο επιλογών του πρώην Πρωθυπουργού ήταν χείριστο. «Δεν του βγήκε καμία» μου επεσήμανε για τους ανθρώπους που είχε επιλέξει κατά καιρούς - ο Παππάς εθεωρείτο η βέβαιη επιλογή για τον δήμο της Αθήνας μέχρι που τελικά προέκυψε η επιλογή του Κώστα Ζαχαριάδη. Όταν του επεσήμανα ότι ο Παππάς τελικά μπήκε στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ επί Κασσελάκη, ο ίδιος άνθρωπος, σκωπτικά μου είπε: «και ο Κασσελάκης, επιλογή Τσίπρα ήταν».

Πυρά στη Neuropublic

Εγκεφαλικό κόντεψαν να πάθουν κυβερνητικά στελέχη που εμπλέκονται στη σύνθετη άσκηση των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν συνειδητοποίησαν χθες βράδυ ότι είχε δοθεί εντολή να δεσμεύεται η εισφορά του ΕΛΓΑ από τους λογαριασμούς αγροτών, πριν πληρωθούν για τη βασική ενίσχυση. Μαθαίνω πάντως ότι εν χορώ υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αντιπροεδρία και άλλα κυβερνητικά στελέχη τα έβαζαν με τον τεχνικό σύμβουλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη Neuropublic, που έκανε λάθος στον χρονισμό των ενεργειών, με αποτέλεσμα οι αγρότες μόλις ξύπνησαν να ανέβουν στα κάγκελα και να πυροδοτηθεί η προσπάθεια προσέγγισης.

Οι λύσεις

Από την άλλη, ως το απόγευμα είχαν γίνει όλες οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΕΛΓΑ που περίμεναν οι αγρότες, μαζί με την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης. Επίσης μαθαίνω η κυβέρνηση έλυσε και το θέμα με το ΑΤΑΚ στα χωράφια των Σερραίων αγροτών και τώρα θα πληρωθουν και αυτοί. Βέβαια, τώρα το ερώτημα είναι αν οι αγρότες θα πάνε σε διάλογο, αν και στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι δεν υπάρχει πάτημα για να μην πάνε. Πάντως, αν επικράτησει στα μπλόκα η σκληρή γραμμή, η κυβέρνηση θα αναπροσαρμόσει τη στάση της, όπως προειδοποίησε χθες ο εκπρόσωπος Μαρινάκης.

Μητσοτάκης και Τασούλας για τους αγρότες

Στην κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχαν χθες στο Προεδρικό, Μητσοτάκης και Τασούλας μίλησαν βεβαίως και για τις διεκδικήσεις των αγροτών και τις κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Αργότερα, ο ΠτΔ είπε στους συνεργάτες του ότι αποκόμισε την ασφαλή εντύπωση από τη συζήτησή του με τον πρωθυπουργό ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει όλες τις δημοσιονομικές και θεσμικές δυνατότητες ώστε να μην οδηγηθεί η κατάσταση σε περαιτέρω όξυνση. Και εκτιμά ότι ενόψει των εορτών η κατάσταση θα εκτονωθεί.

Τέλος η υποβολή ευχών

Στην κατ’ ιδίαν συνάντησή του με τον Κ.Μ, ο Τασούλας τον ενημέρωσε ότι καταργεί την υποβολή ευχών. Τι είναι η υποβολή ευχών; Κάθε χρόνο, μετά την Πρωτοχρονιάτικη Δοξολογία στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών όπου παρευρίσκεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ακολουθεί κατά παράδοση η υποβολή ευχών στον ΠτΔ στο Προεδρικό Μέγαρο από την πολιτική ηγεσία καθώς και από άλλα επίσημα πρόσωπα. Ο Τασούλας την καταργεί από φέτος, μια τελετουργία που ακολουθούνταν αδιαλείπτως από την εποχή της βασιλείας.

Για ποιο λόγο; Πρώτον, οι επίσημοι υποβάλλουν τις ευχές τους στην Μητρόπολη. Γιατί να πηγαίνουν μετά και στο Προεδρικό Μέγαρο για να υποβάλλουν ξανά τις ευχές τους; Δεύτερον, ο ΠτΔ θεωρεί ότι η τελετή αυτή είχε ούτως ή άλλως αυτοκαταργηθεί, αφού τα τελευταία χρόνια καλούνταν 360 άτομα και πήγαιναν στο Προεδρικό Μέγαρο περίπου 90. «Η Προεδρία της Δημοκρατίας πρέπει να λειτουργεί με έναν τρόπο λιγότερο πομπώδη», είπε ο κ. Τασούλας στον Κ.Μ. ο οποίος φυσικά δεν διαφώνησε.

H Σοφία μιλάει με τα παιδιά

Η Σοφία Ζαχαράκη συναντήθηκε με τα 15μελή του Δήμου Λασιθίου και άκουσε ζητήματα της σχολικής καθημερινότητας, χωρίς σκηνικό επίσκεψης-βιτρίνας, όπως έχουμε μάθει να βλέπουμε. Ακολούθησε ξεχωριστή συνάντηση με 25 μαθητές του Athens Democracy Forum, οι οποίοι κατέθεσαν προτάσεις για την αντιμετώπιση του εξτρεμισμού, αντλώντας από εμπειρίες που προκύπτουν κυρίως από τον ψηφιακό δημόσιο χώρο. Δύο διαφορετικά τραπέζια, με κοινό στοιχείο την άμεση επαφή με τη μαθητική φωνή — όχι ως συμβολική παρουσία, αλλά ως συνομιλία.