Καταγγελία ΚΕΕΡΦΑ για βάναυσο ξυλοδαρμό μετανάστη: «Παράρτημα Χρυσής Αυγής το ΑΤ Ασπροπύργου»

Μία σοβαρή καταγγελία έρχεται από το ΚΕΕΡΦΑ, για ξυλοδαρμό μετανάστη από ομάδα ατόμων ακροδεξιών αντιλήψεων, με το Κέντρο να καταγγέλλει επίσης την αστυνομία για αδιαφορία και απραξία.

Το ΚΕΕΡΦΑ συγκεκριμένα αναφέρει: «Ανήμερα της Γενικής Απεργίας της 1ης Οκτώβρη, ομάδα φασιστοειδών στον Ασπρόπυργο αναβίωσε τη δράση των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής, βάζοντας στο στόχαστρο της μετανάστη εργάτη από το Πακιστάν».

Ο εν λόγω, Αλί Αχμέντ, κατήγγειλε στην ΚΕΕΡΦΑ τα παρακάτω:

«Επιβιβάστηκα στο λεωφορείο 855 στις 8.43μμ στην στάση Καραϊσκάκη. Ομάδα φασιστοειδών βρίσκονταν μέσα στο λεωφορείο. 'Ενας από αυτούς σηκώθηκε και μου είπε:

“Δώσε μου το ελαστικό του ποδηλάτου” το οποίο κρατούσα στα χέρια. “Γιατί να στο δώσω¨” απάντησα και αρνήθηκα. Ένας άλλος μαζί του με ρώτησε: "Από Πακιστάν είσαι ή από Ινδία;”

ΚΕΕΡΦΑ: «Γ...τους μουσουλμάνους» - Η καταγγελία για τους φασίστες

Συνεχίζει στην καταγγελία του ο κ. Αχμέντ: «Απάντησα: “Από το Πακιστάν.” Τότε ένας με πλησίασε και φώναξε: “Fuck Pakistan, fuck Palestine, fuck Muslim.” Ένας άλλος με έφτυσε στο πρόσωπο.

Ήμουν αρκετά κοντά στον οδηγό του λεωφορείου. Δεν ξέρω αν φοβήθηκε. Δεν τους είπε κάτι. Κάποιος ήταν αρχηγός και πήγε πίσω να βρει τους άλλους. Εγώ σηκώθηκα να κατέβω λίγο πριν από το σπίτι μου γιατί φοβήθηκα τι άλλο μπορούν κάνουν.

Κατέβηκα στην 1η στάση Φούσα και περπάτησα για να μπω σε ένα στενό κοντά στο σπίτι μου. Με είχαν ακολουθήσει όμως μια τριάδα από αυτούς. Τότε αιφνιδιαστικά με σταμάτησαν και άρχισαν να με χτυπάνε με γροθιές με κάτι στα δάχτυλα τους.

Με χτύπησαν στο πρόσωπο και το κεφάλι τουλάχιστον 15 φορές. Με έριξαν κάτω και άρχισαν να με κλωτσάνε στο σώμα. Έτρεχε αίμα από το στόμα. Έφυγαν τρέχοντας.

Ήρθαν φίλοι μου και με βοήθησαν. Τηλεφώνησαν στην Αστυνομία. Δεν έστειλαν περιπολικό αλλά μου ζήτησαν να πάω στο τμήμα Ασπρόπυργου να καταγγείλω».

Αντί να παρέμβουν άμεσα και να αναζητήσουν τους δράστες της φασιστικής επίθεσης, ζήτησαν από το θύμα να καταθέσει αργότερα μήνυση με παράβολο 100 ευρώ, καταγγέλλει παρακάτω το ΚΕΕΡΦΑ

«Είναι προκλητικό ότι η Αστυνομία αναβίωσε τις παλιές μεθόδους αντιμετώπισης των θυμάτων ρατσιστικής βίας των φασιστών του παρελθόντος. Με το ΑΤ Ασπρόπυργου να είχε μετατραπεί σε παράρτημα της Χρυσής Αυγής.

Η ακροδεξιά και οι φασίστες έχουν πάρει θάρρος από την κλιμάκωση της ρατσιστικής εκστρατείας και των μέτρων αστυνόμευσης του Χρυσοχοϊδη, της συγκάλυψης του εγκλήματος της Πύλου και της πλήρους υποστήριξης της κυβέρνησης στη γενοκτονία των Παλαιστινίων, πολιτικές που χειροκροτούν τα ορφανά της Χρυσής Αυγής.

Ο Αλί Αχμέντ προχωρά σε καταγγελία στο Τμήμα Ρατσιστικής Βίας της Αστυνομίας με δική του πρωτοβουλία και όχι αξιολόγησης από το ΑΤ Ασπρόπυργου.

Δεν περιμένουμε από τον υπουργό Προ.Πο, Χρυσοχοϊδη να παρέμβει, καθώς η στοχοποίηση των μεταναστών είναι η πρώτη του προτεραιότητα και γνωστή η ασυλία που παρείχε στα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής όταν μαχαίρωναν στον Άγιο Παντελεήμονα, τη Νίκαια και τον Ασπρόπυργο.

Καθώς η δίκη της Χρυσής Αυγής βαδίζει προς την ολοκλήρωσή της, η αναβίωση της φασιστικής δράσης είναι μια υπενθύμιση ότι η φασιστική απειλή με την κάλυψη της κυβέρνησης και της ΕΛΑΣ δυναμώνει.

Καλούμε τα εργατικά συνδικάτα και το Εργατικό Κέντρο να καταδικάσουν τη φασιστική βία και να απαιτήσουν τη σύλληψη των δραστών. Άλλωστε η δράση τους δεν είναι άγνωστη στις αρχές.

Το κίνημα που ξεσηκώνεται ενάντια στα αντεργατικά μέτρα της κυβέρνησης με το 13ωρο της σκλαβιάς, το κίνημα στο πλευρό της Παλαιστίνης και του Πάνου Ρούτσι είναι ενωμένο απέναντι στα ακροδεξιά και φασιστικά δεκανίκια του Μητσοτάκη και στηρίζει ΅Τέμπη-Πύλος-Παλαιστίνη, δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη!

Καλούμε σε συμμετοχή στην Απεργιακή συγκέντρωση την Παρασκευή 10 Οκτώβρη, στην πλ. Κλαυθμώνος, στις 1μμ, για το δίκιο της Παλαιστίνης και στη συναυλία αλληλεγγύης το Σάββατο 18 Οκτώβρη, 6μμ, στο Πασαλιμάνι για να πάνε φυλακή οι δολοφόνοι της Πύλου».